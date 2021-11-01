Азартный гороскоп на месяц: Близнецы атакуют, Весы рискуют, Скорпионы учатся

Начинается предпоследний месяц года, а с ним и новая неделя. Самое время планировать свою игру в покер. А помочь в этом сможет наш гороскоп на месяц. Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте узнавать вместе!
Читайте также: WSOP разыграет золотые кольца в новой серии турниров
ОВЕН. 21 марта — 20 апреля
Далее по теме
Не беритесь за длинные МТТ-турниры. Лучше сыграйте в кэш или Sit&Go. Поберегите свое время, на короткой дистанции вам не будет равных.
ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая
Не употребляйте на крепкий алкоголь во время игры, это спутает вам карты. Ограничьте себя бокалом вина или шампанского, это ваш максимум на один вечер.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня
Если вы получили карманную пару или одномастные карты на первой же раздаче, смело идите в олл-ин! Успех на старте даст вам подспорье на дальнейшую игру.
РАК. 22 июня — 22 июля
Запаситесь горячим чаем, устройтесь поудобнее в кресле или кровати и залетайте в онлайн. Не идите на "живые игры", это не ваш месяц для офлайна.
ЛЕВ. 23 июля — 23 августа
Играйте чаще в покер со знакомыми людьми. Их манера будет привычна и это позволит вам хорошо прочитать эмоции соперника. Воспользуйтесь этим!
ДЕВА. 24 августа — 22 сентября
Советуем откладывать игру на выходные. В будние дни Фортуна будет не на вашей стороне, лучше займитесь работой и семейными делами.
ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября
Не бойтесь блефовать. Ваш раскованный стиль выведет соперников из равновесия и поможет вам диктовать свои условия за столом.
СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября
Поработайте над теоретическими знаниями. Их нехватка может сыграть с вами злую шутку. Определите свои слабые стороны и постарайтесь исправить недостатки.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря
Подготовьтесь к покерному марафону в ноябре. Не пропускайте дни, играйте в покер почаще. Кураж поможет вам добиться солидных призовых.
КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января
Интуиция не подведет вас, доверьтесь ей. Если есть плохое предчувствие, игра в покер подождет. Чувствуете эйфорию? Только вперед, вас будет не одолеть!
ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля
Вам следует отдохнуть от Холдема. Попробуйте себя в Омахе или Раззе, изучите правила Блэкджека. Именно там вас ждет удача в ноябре.
РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта
Ловите натсовый стрит, он позволит вам перевернуть вашу игру и вырваться в лидеры. Особенно внимательно отнеситесь к коннектерам на руках.