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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на месяц: Близнецы атакуют, Весы рискуют, Скорпионы учатся

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
1 ноября, 06:57
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Астрологический прогноз для любителей покера на ноябрь 2021 года для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для азартных игроков
Гороскоп для азартных игроков / Фото: Getty Images

Начинается предпоследний месяц года, а с ним и новая неделя. Самое время планировать свою игру в покер. А помочь в этом сможет наш гороскоп на месяц. Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте узнавать вместе!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Не беритесь за длинные МТТ-турниры. Лучше сыграйте в кэш или Sit&Go. Поберегите свое время, на короткой дистанции вам не будет равных.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

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Не употребляйте на крепкий алкоголь во время игры, это спутает вам карты. Ограничьте себя бокалом вина или шампанского, это ваш максимум на один вечер.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Если вы получили карманную пару или одномастные карты на первой же раздаче, смело идите в олл-ин! Успех на старте даст вам подспорье на дальнейшую игру.

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РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Запаситесь горячим чаем, устройтесь поудобнее в кресле или кровати и залетайте в онлайн. Не идите на "живые игры", это не ваш месяц для офлайна.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Играйте чаще в покер со знакомыми людьми. Их манера будет привычна и это позволит вам хорошо прочитать эмоции соперника. Воспользуйтесь этим!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Советуем откладывать игру на выходные. В будние дни Фортуна будет не на вашей стороне, лучше займитесь работой и семейными делами.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Не бойтесь блефовать. Ваш раскованный стиль выведет соперников из равновесия и поможет вам диктовать свои условия за столом.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Поработайте над теоретическими знаниями. Их нехватка может сыграть с вами злую шутку. Определите свои слабые стороны и постарайтесь исправить недостатки.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Подготовьтесь к покерному марафону в ноябре. Не пропускайте дни, играйте в покер почаще. Кураж поможет вам добиться солидных призовых.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Интуиция не подведет вас, доверьтесь ей. Если есть плохое предчувствие, игра в покер подождет. Чувствуете эйфорию? Только вперед, вас будет не одолеть!

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Вам следует отдохнуть от Холдема. Попробуйте себя в Омахе или Раззе, изучите правила Блэкджека. Именно там вас ждет удача в ноябре.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Ловите натсовый стрит, он позволит вам перевернуть вашу игру и вырваться в лидеры. Особенно внимательно отнеситесь к коннектерам на руках.

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