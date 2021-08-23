Азартный гороскоп на 23 августа. Довольные Рыбы, осторожные Близнецы и рискованные Весы

Астрологический прогноз для азартных игроков на понедельник. Чего ждать за овальным столом?

Азартный гороскоп на сегодня / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 23 августа 2021 года. Стоит ли вам сегодня брать карты в руки? Как вести себя за покерным столом? Давайте вместе узнаем!

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ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен / Фото: Сегодня

Вечером вам гарантирован выигрыш за покерным столом. Главное – не поленитесь зарегистрироваться в офлайн или онлайн турнире. Не упустите свой шанс!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец / Фото: Сегодня

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Не советуем вам повышать сегодня лимиты. На привычном вам уровне вы добьетесь успеха, однако если прыгните выше, вас будет ждать разочарование.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы / Фото: Сегодня

Вам стоит воздержаться от риска сегодня, а то можете вляпаться в неприятности. Старайтесь вести себя тихо за столом и не повышать ставки без причины.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак / Фото: Сегодня

Подобно ракам, самое время включить заднюю. Сегодня не ваш день. Если планировали сыграть в покер, лучше отложите и займитесь другим досугом.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев / Фото: Сегодня

Для львов – это замечательный день для игры в покер. Вам суждено не только попасть в призовые, но и совершить несколько нокаутов. Не упустите свою добычу!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева / Фото: Pixabay

Не советуем девам играть в Холдем. Попробуйте разнообразить свои дисциплины, обучитесь правилам Омахи или Стада. Денег сегодня вы не выиграете, однако можете получить новые знания.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы / Фото: Сегодня

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Катайте по полной! Не все ваши турниры сегодня закончатся призами, однако это тот случай, когда количество бьет качество. Регистрируйтесь в нескольких ивентах и счастье придет вам в руки.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион / Фото: Сегодня

Кто не рискует, то не пьет шампанского. Поэтому рискуйте и пейте! Агрессивный стиль игры поможет вам взять верх над оппонентами. Не бойтесь блефовать.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец / Фото: Сегодня

Не ввязывайтесь в сложные раздачи. Соперники будут без проблем читать вас, поэтому разыгрывайте верняковые комбинации. И не забудьте солнцезащитные очки!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог / Фото: Сегодня

Дорогу осилит идущий. Вам сегодня все по плечу, не бойтесь впрягаться в серьезные турниры. Даже если вы не попадете в деньги, удовольствие вам гарантировано.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей / Фото: Сегодня

Вас ждет море адреналина, который будет конвертироваться в деньги. Не бойтесь блефовать и действовать рискованно. Выигрыш совсем близко!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы / Фото: Сегодня

Предложите своим друзьям или коллегам перекинуться в карты. Можно даже не на деньги. Хорошая компания принесет вам множество положительных эмоций и радости.