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Азартный гороскоп на 23 августа. Довольные Рыбы, осторожные Близнецы и рискованные Весы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 августа, 07:12
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Астрологический прогноз для азартных игроков на понедельник. Чего ждать за овальным столом?
Азартный гороскоп на сегодня
Азартный гороскоп на сегодня / Фото: Getty Images

Астрологи дали азартный прогноз на сегодня, 23 августа 2021 года. Стоит ли вам сегодня брать карты в руки? Как вести себя за покерным столом? Давайте вместе узнаем!

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Читайте также: Пять важных вещей, которые нужно взять с собой на покер

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

Вечером вам гарантирован выигрыш за покерным столом. Главное – не поленитесь зарегистрироваться в офлайн или онлайн турнире. Не упустите свой шанс!

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

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Не советуем вам повышать сегодня лимиты. На привычном вам уровне вы добьетесь успеха, однако если прыгните выше, вас будет ждать разочарование.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Вам стоит воздержаться от риска сегодня, а то можете вляпаться в неприятности. Старайтесь вести себя тихо за столом и не повышать ставки без причины.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Подобно ракам, самое время включить заднюю. Сегодня не ваш день. Если планировали сыграть в покер, лучше отложите и займитесь другим досугом.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

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Лев
Лев / Фото: Сегодня

Для львов – это замечательный день для игры в покер. Вам суждено не только попасть в призовые, но и совершить несколько нокаутов. Не упустите свою добычу!

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Не советуем девам играть в Холдем. Попробуйте разнообразить свои дисциплины, обучитесь правилам Омахи или Стада. Денег сегодня вы не выиграете, однако можете получить новые знания.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

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Катайте по полной! Не все ваши турниры сегодня закончатся призами, однако это тот случай, когда количество бьет качество. Регистрируйтесь в нескольких ивентах и счастье придет вам в руки.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Кто не рискует, то не пьет шампанского. Поэтому рискуйте и пейте! Агрессивный стиль игры поможет вам взять верх над оппонентами. Не бойтесь блефовать.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Не ввязывайтесь в сложные раздачи. Соперники будут без проблем читать вас, поэтому разыгрывайте верняковые комбинации. И не забудьте солнцезащитные очки!

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Дорогу осилит идущий. Вам сегодня все по плечу, не бойтесь впрягаться в серьезные турниры. Даже если вы не попадете в деньги, удовольствие вам гарантировано.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Вас ждет море адреналина, который будет конвертироваться в деньги. Не бойтесь блефовать и действовать рискованно. Выигрыш совсем близко!

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Предложите своим друзьям или коллегам перекинуться в карты. Можно даже не на деньги. Хорошая компания принесет вам множество положительных эмоций и радости.

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Цитата дня

Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер

Алекс vezec8
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