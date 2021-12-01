Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Австрийский игрок не знает себе равных в онлайне – жертвой стал бывший шахматист

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
1 декабря, 19:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный хайроллер Томас Мюлекер одолел эстонца Оттомара Ладву в хедз-апе и выиграл более 300 тысяч в интернете
Томас Мюлекер - чемпион крупного онлайн-турнира по покеру
Томас Мюлекер - чемпион крупного онлайн-турнира по покеру

Крупные онлайн-турниры продолжают проходить своим чередом. Так, ночью подошел к концу грандиозный ивент Super MILLION$ High Rollers, проводимый одним из онлайн-румов.

На игру зарегистрировались 158 игроков, которые не пожалели бай-ин 10 тысяч долларов. Ее победителем стал австриец Томас Мюлекер, входящий в ТОП-160 самых успешных покеристов в истории.

Реклама

Thomas Muehloecker Eliminated in 3rd Place ($404,240) | 2019 PokerStars Caribbean Adventure | PokerNews

Парень начал финалку лидером и уверенно дошел до хедз-апа с эстонским шахматистом Оттомаром Ладвой. Соперники шли почти с равными стеками, однако все решила раздача с доездом на ривере для Томаса.

Читайте также: Украинец выиграл почти миллион в крупном онлайн-турнире

Реклама

Мюлекер с действовал спокойно против Оттомара с 43, ведь после флопа (4-3-J) преимущество было у эстонца. Ладва недостаточно давил на Томаса, поэтому австрией дождался туза (А) на терне и спасительного короля (К) на ривере.

После этой раздачи преимущество австрийца было подавляющим, чем он и воспользовался. В 16-ти онлайн-играх этого сезона Мюлекер выступал отлично – 12 попаданий в ITM и 9 финальных столов. Однако до этого ивента побед у Томаса так и не было.

Результаты онлайн-турнира Super MILLION$ High Rollers:

Реклама
  1. Томас Мюлекер – 311,9 тыс. долларов
  2. Оттомар Ладва – 247,1 тыс. долларов
  3. Элио Фокс – 195,8 тыс. долларов
  4. Фабиано Ковальски – 155,2 тыс. долларов
  5. Маркку Коплимаа – 122,9 тыс. долларов
  6. Никлас Астедт – 97,4 тыс. долларов
  7. Тимоти Адамс – 77,2 тыс. долларов
  8. Сергей Коляков – 61,2 тыс. долларов
  9. Александрос Колониас – 48,4 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять