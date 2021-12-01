Австрийский игрок не знает себе равных в онлайне – жертвой стал бывший шахматист

Известный хайроллер Томас Мюлекер одолел эстонца Оттомара Ладву в хедз-апе и выиграл более 300 тысяч в интернете

Томас Мюлекер - чемпион крупного онлайн-турнира по покеру

Крупные онлайн-турниры продолжают проходить своим чередом. Так, ночью подошел к концу грандиозный ивент Super MILLION$ High Rollers, проводимый одним из онлайн-румов.

На игру зарегистрировались 158 игроков, которые не пожалели бай-ин 10 тысяч долларов. Ее победителем стал австриец Томас Мюлекер, входящий в ТОП-160 самых успешных покеристов в истории.

Реклама

Парень начал финалку лидером и уверенно дошел до хедз-апа с эстонским шахматистом Оттомаром Ладвой. Соперники шли почти с равными стеками, однако все решила раздача с доездом на ривере для Томаса.

Читайте также: Украинец выиграл почти миллион в крупном онлайн-турнире

Реклама

Мюлекер с 4К действовал спокойно против Оттомара с 43, ведь после флопа (4-3-J) преимущество было у эстонца. Ладва недостаточно давил на Томаса, поэтому австрией дождался туза (А) на терне и спасительного короля (К) на ривере.

После этой раздачи преимущество австрийца было подавляющим, чем он и воспользовался. В 16-ти онлайн-играх этого сезона Мюлекер выступал отлично – 12 попаданий в ITM и 9 финальных столов. Однако до этого ивента побед у Томаса так и не было.

Результаты онлайн-турнира Super MILLION$ High Rollers:

Реклама