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Американского покериста приговорили к тюрьме за массовое пиратство

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
12 июля, 21:40
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Тэйлон Уайт мог сесть на пять лет за нарушение авторских прав, однако адвокат выбил ему всего год заключения
Тэйлон Уайт проведет ближайший год в тюрьме
Тэйлон Уайт проведет ближайший год в тюрьме / Фото: Cardschat

Американский покерист Тэйлон Уайт арестован по обвинению в пиратстве. Игрока обвиняют работе с нелегальными сайтами, которые способствовали незаконному распространению фильмов.

В ноябре 2019 года покерист был задержан властями, которые после длительного расследования обвинили его в массовом пиратстве. Пандемия коронавируса задержала вынесение приговора, однако и сам Уайт одумался и признался в нарушениях авторских прав и уклонении от уплаты налогов.

В итоге у 31-летнего преступника были конфискованы активы и арестованы счета. Также суд обязал Тэйлона выплатить 4,3 миллиона долларов компенсации и приговорил его к году тюрьмы. Уайту могло грозить даже пять лет заключения, ведь сумма ущерба кинокомпаниям оценивается в 8 миллионов. Впрочем, его адвокат Рейн Миммс договорился о более выгодных условиях для своего клиента.

Отметим, что за всю свою карьеру Тэйлон заработал лишь 100 тысяч долларов благодаря игре в покер. Больше всего он запомнился на WSOP 2018, где поднял 20К на турнире по Омахе Хай-Лоу (14 место).

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