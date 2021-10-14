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Американский счастливчик выиграл миллион в Лас-Вегасе, оставив позади двух украинцев

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 октября, 19:05
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На второй год профессиональной игры в покер Даниэль Лазрус стал двухкратным обладателем браслета WSOP
Даниэль Лазрус выиграл второй браслет WSOP
Даниэль Лазрус выиграл второй браслет WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. WSOP проходит в казино Rio, где разыгрывают 88 золотых браслетов среди лучших игроков ивентов.

Вчера вечером завершился самый длительный на данный момент ивент MILLIONAIRE MAKER NLH, который шел аж пять дней. На турнир с бай-ином 1,5 тысячи долларов зарегистрировалось более пяти тысяч участников.

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Победитель гарантированно зарабатывал бы миллион долларов. В призах оказалось 799 участников, среди которых было и двое украинцев. Правда, их места не позволили им много заработать.

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Павел Векслер поднял 2,6 тысячи, тогда как Валентин Шабельник – на двести долларов меньше. Из самых известных игроков выше всех финишировала Ванесса Кейд (75 место), тогда как чемпионом стал Даниэль Лазрус.

Американец лишь второй год играет профессионально, а в этом году Даниэль выиграл уже второй браслет после триумфа летом в онлайне. До этих успехов Лазрус заработал на покере в общей сумме чуть менее 60 тысяч долларов.

"Я начал играть в покер четыре с половиной года назад просто ради развлечения. Начал выигрывать, встретил парня, который познакомил меня с другими парнями, которые научили меня играть.

Я в долгу перед всеми этими ребятами, в том числе, которых здесь нет. Два года назад я начал учиться играть профессионально и стал расти по лимитам. Лучшего сценария для себя я и придумать не мог".

Результаты финального стола WSOP #17 MILLIONAIRE MAKER NLH:

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  1. Даниэль Лазрус – 1 млн долларов
  2. Даррил Ронкони – 500,1 тыс долларов
  3. Джеффри Генкарелли – 377,1 тыс долларов
  4. Майкл Гати – 288,7 тыс долларов
  5. Игнасио Морон – 222,4 тыс долларов
  6. Кевин Палмер – 172,4 тыс долларов
  7. Тодд Саффрон – 134,5 тыс долларов
  8. Адам Шерман – 105,6 тыс долларов
  9. Сертак Туркер – 83,5 тыс долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
15
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
37.4
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