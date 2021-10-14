Американский счастливчик выиграл миллион в Лас-Вегасе, оставив позади двух украинцев

На второй год профессиональной игры в покер Даниэль Лазрус стал двухкратным обладателем браслета WSOP

Даниэль Лазрус выиграл второй браслет WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. WSOP проходит в казино Rio, где разыгрывают 88 золотых браслетов среди лучших игроков ивентов.

Вчера вечером завершился самый длительный на данный момент ивент MILLIONAIRE MAKER NLH, который шел аж пять дней. На турнир с бай-ином 1,5 тысячи долларов зарегистрировалось более пяти тысяч участников.

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Победитель гарантированно зарабатывал бы миллион долларов. В призах оказалось 799 участников, среди которых было и двое украинцев. Правда, их места не позволили им много заработать.

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Павел Векслер поднял 2,6 тысячи, тогда как Валентин Шабельник – на двести долларов меньше. Из самых известных игроков выше всех финишировала Ванесса Кейд (75 место), тогда как чемпионом стал Даниэль Лазрус.

Американец лишь второй год играет профессионально, а в этом году Даниэль выиграл уже второй браслет после триумфа летом в онлайне. До этих успехов Лазрус заработал на покере в общей сумме чуть менее 60 тысяч долларов.

"Я начал играть в покер четыре с половиной года назад просто ради развлечения. Начал выигрывать, встретил парня, который познакомил меня с другими парнями, которые научили меня играть. Я в долгу перед всеми этими ребятами, в том числе, которых здесь нет. Два года назад я начал учиться играть профессионально и стал расти по лимитам. Лучшего сценария для себя я и придумать не мог".

Результаты финального стола WSOP #17 MILLIONAIRE MAKER NLH:

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