Американский счастливчик стал миллионером благодаря крупному успеху в онлайн-казино

Парень, который пожелал остаться анонимом, сумел в несколько спинов заработать более семи миллионов долларов

В известном американском онлайн-казино Optibet зафиксирован юбилейный выигрыш джекпота. На днях на одном из самых популярных игровых автоматов Mega Moolah один из пользователей в миг стал миллионером.

Как сообщает организация, самый обычный клиент из США, который пожелал не раскрывать его персональные данные, начал крутить слот и уже спустя несколько спинов он вошел в список миллионеров. Автомат Mega Moolah принес мужчине 7,8 миллиона долларов.

Это рекордный выигрыш для данного онлайн-казино. Такая сумма стала возможна благодаря тому, что этот слот является составной частью масштабной сети автоматов провайдера с прогрессивными джекпотами. Optibet также сообщает, что обладатель приза вошел в историю онлайн-казино как сотый победитель, который поднял более миллиона долларов в слоте Mega Moolah.