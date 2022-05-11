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Американский мультимиллионер проиграл 934 тысячи долларов из-за дикого невезения в телешоу

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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11 мая, 12:21
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Брин Кенни умудрился проиграть дорогую раздачу с готовым фулл-хаусом. Его обыграл бизнесмен, которому улыбнулась удача
Брин Кенни (слева) и Криш Меннон (справа) устроили дикую раздачу в покерном телешоу
Брин Кенни (слева) и Криш Меннон (справа) устроили дикую раздачу в покерном телешоу / Фото: Pokernews

Телешоу High Stakes Poker является самой популярной программой о покере на ТВ. Организаторы часто приглашают к себе топ-игроков и знаменитостей ради кэш-турниров с высокими ставками.

На днях вышел выпуск с участием самого успешного покериста в истории Брина Кенни. В нем американец попал в дикую бэд-бит ситуацию, проиграв солидный банк за одну раздачу.

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Брин получил одномастные 9-6 в одной из раздач и резко повысил ставки до 20 тыс. долларов. Ему сумел ответить лишь бизнесмен Криш Менон с парой "семерок" на руках.

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Флоп был за Кенни (6-5-6), позволив тому собрать сет. Это дало ему основание и дальше повышать ставки. Впрочем, новый бид на 30К долларов был поддержан Кришем.

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На терне зашла еще одна "пятерка", давшая Брину уже сформированный фулл-хаус. В этот раз Кенни поставил 80К и напоролся на повышение от Менона до 200 тысяч.

У бизнесмена оставалось лишь два аута – "семерки". И одна из них как раз и прилетела на ривере, дав ему старший фулл-хаус! В итоге оппоненты довели банк до 934 тысяч долларов, которые и достались Менону.

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Отметим, что Кенни является самым успешным покеристом в истории. За свою карьеру Брин успел выиграть один браслет WSOP и заработать аж 57,2 миллиона долларов.

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