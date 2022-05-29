Американский мультимиллионер помог Гордону с операцией на костном мозге

Победитель турнира WPT Чанс Корнут решил пожертвовать деньги дилеру из Лас-Вегаса, который борется с раком

Чанс Корнут пожертвовал деньги от победы на турнире по покеру на благотворительность

На днях в Дюранте подошел к концу крупный турнир Мирового покерного тура WPT Choctaw Championship. На ивент зарегистрировалось 787 игроков, заплативших по 3800 долларов бай-ина.

Одним из участников стал дилер казино Wynn Лас-Вегаса Рэнди Гордон. Мужчина борется с раком костного мозга, однако не бросает работу. На WPT Choctaw Championship он провел первый день в качестве дилера.

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А уже на следующий заявился как игрок. Правда, до призов Рэнди не добрался, а выбил его будущий чемпион Чанс Корнут. Тем не менее, триумфатор не забыл про Гордона и решил помочь ему финансово.

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Из своих 484 тысяч долларов Корнут, заработавший за карьеру более 10М на покере, решил пожертвовать дилеру 1% от выигрыша. К нему подключился один анонимный друг, который также проспонсировал лечение Рэнди.

В итоге Гордону было передано 24 тысячи долларов. В сентябре мужчина отправится на эти деньги в Хьюстон для интенсивной терапии и последующей пересадки костного мозга. Ориентировочно весь процесс лечения может занять до шести месяцев.