Американский миллионер оставил Фила Хельмута без очередного браслета WSOP

В Лас-Вегасе в самом разгаре Мировая серия покера. В казино Rio съехались лучшие игроки мира, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.
Особое внимание приковано к американцу Филу Хельмуту, который удерживает рекорд по количеству титулов на WSOP. До нынешней серии PokerBrat выиграл 15 наград, а недавно Хельмуту покорился 16-ый браслет.
Вчера же Фил близок к очередному трофею на Мировой серии покера. Американец дошел до финального стола Dealers Choice Championship, на который зарегистрировалось 93 игрока. Бай-ин события по смешанным дисциплинам был немаленький – 10 тысяч долларов!
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Компанию Филу за финальным столом составили другие топ-игроки. Так, Даниэль Негреану первым покинул финалку, Майк Матусов взял 5 место, а Джейк Шварц оказался третьим.
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Хельмут же дошел до хедз-апа, однако между ним и браслетом стал еще один известный покерист Адам Фридман. Для игрока это уже четвертый браслет WSOP.
В 2018 и 2019 годах Адам триумфовал в таких же ивентах Dealer's Choice, тогда как в 2012-ом игрок стал лучшим в турнире по Стаду. Всего же за свою карьеру Фридман заработал на покере 3,3 миллиона долларов.
Результаты финального стола WSOP #36 Dealers Choice 6-Handed Championship:
- Адам Фридман – 248,3 тыс долларов
- Фил Хельмут – 153,4 тыс долларов
- Джейк Щварц – 107,8 тыс долларов
- Кэрол Фухс – 77,4 тыс долларов
- Майк Матусов – 56,8 тыс долларов
- Эндрю Келсалл – 42,6 тыс долларов
- Мэтт Гланц – 32,7 тыс долларов
- Майк Городински – 25,7 тыс долларов
- Даниэль Негреану – 25,7 тыс долларов