Американский миллионер оставил Фила Хельмута без очередного браслета WSOP

Адам Фридман преуспел в смешанном турнире Мировой серии покера и в четвертый раз стал чемпионом WSOP

Адам Фридман помешал Филу Хельмуту взять очередной браслет WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе в самом разгаре Мировая серия покера. В казино Rio съехались лучшие игроки мира, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Особое внимание приковано к американцу Филу Хельмуту, который удерживает рекорд по количеству титулов на WSOP. До нынешней серии PokerBrat выиграл 15 наград, а недавно Хельмуту покорился 16-ый браслет.

Реклама

Вчера же Фил близок к очередному трофею на Мировой серии покера. Американец дошел до финального стола Dealers Choice Championship, на который зарегистрировалось 93 игрока. Бай-ин события по смешанным дисциплинам был немаленький – 10 тысяч долларов!

Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP / Фото: WSOP

Компанию Филу за финальным столом составили другие топ-игроки. Так, Даниэль Негреану первым покинул финалку, Майк Матусов взял 5 место, а Джейк Шварц оказался третьим.

Реклама

Читайте также: Кто сможет побить рекорд Хельмута по браслетам WSOP?

Хельмут же дошел до хедз-апа, однако между ним и браслетом стал еще один известный покерист Адам Фридман. Для игрока это уже четвертый браслет WSOP.

В 2018 и 2019 годах Адам триумфовал в таких же ивентах Dealer's Choice, тогда как в 2012-ом игрок стал лучшим в турнире по Стаду. Всего же за свою карьеру Фридман заработал на покере 3,3 миллиона долларов.

Реклама

Результаты финального стола WSOP #36 Dealers Choice 6-Handed Championship: