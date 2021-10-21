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Американский миллионер оставил Фила Хельмута без очередного браслета WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
21 октября, 15:45
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Адам Фридман преуспел в смешанном турнире Мировой серии покера и в четвертый раз стал чемпионом WSOP
Адам Фридман помешал Филу Хельмуту взять очередной браслет WSOP
Адам Фридман помешал Филу Хельмуту взять очередной браслет WSOP / Фото: WSOP

В Лас-Вегасе в самом разгаре Мировая серия покера. В казино Rio съехались лучшие игроки мира, чтобы разделить между собой 88 золотых браслетов.

Особое внимание приковано к американцу Филу Хельмуту, который удерживает рекорд по количеству титулов на WSOP. До нынешней серии PokerBrat выиграл 15 наград, а недавно Хельмуту покорился 16-ый браслет.

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Вчера же Фил близок к очередному трофею на Мировой серии покера. Американец дошел до финального стола Dealers Choice Championship, на который зарегистрировалось 93 игрока. Бай-ин события по смешанным дисциплинам был немаленький – 10 тысяч долларов!

Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP
Фил Хельмут выиграл очередной браслет WSOP / Фото: WSOP

Компанию Филу за финальным столом составили другие топ-игроки. Так, Даниэль Негреану первым покинул финалку, Майк Матусов взял 5 место, а Джейк Шварц оказался третьим.

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Хельмут же дошел до хедз-апа, однако между ним и браслетом стал еще один известный покерист Адам Фридман. Для игрока это уже четвертый браслет WSOP.

В 2018 и 2019 годах Адам триумфовал в таких же ивентах Dealer's Choice, тогда как в 2012-ом игрок стал лучшим в турнире по Стаду. Всего же за свою карьеру Фридман заработал на покере 3,3 миллиона долларов.

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Результаты финального стола WSOP #36 Dealers Choice 6-Handed Championship:

  1. Адам Фридман – 248,3 тыс долларов
  2. Фил Хельмут – 153,4 тыс долларов
  3. Джейк Щварц – 107,8 тыс долларов
  4. Кэрол Фухс – 77,4 тыс долларов
  5. Майк Матусов – 56,8 тыс долларов
  6. Эндрю Келсалл – 42,6 тыс долларов
  7. Мэтт Гланц – 32,7 тыс долларов
  8. Майк Городински – 25,7 тыс долларов
  9. Даниэль Негреану – 25,7 тыс долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
53.2
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.2
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
37.8
5
Дэн Смит Дэн Смит
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