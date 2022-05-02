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Американский Иисус и эмигрант из России: кто из игроков празднует день рождения в мае

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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2 мая, 16:48
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Вашему вниманию – список майских именинников в покерном мире
Стивен Чидвик, Крис Фергюсон и Хоссейн Энсан празднуют дни рождения в мае
Стивен Чидвик, Крис Фергюсон и Хоссейн Энсан празднуют дни рождения в мае

Начался пятый месяц 2022 года. Впереди не только много покерных турниров, но и дней рождений известных игроков. Вашему вниманию – список покерных именинников мая.

5 мая – Игорь Курганов

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igorkurganov2

Уроженец Санкт-Петербурга является самым успешным покеристом России, хотя с фашистской страной связан лишь формально. В четыре года его семья переехала в Германию, где он и проучился и в возрасте 21 года переехал в Лондон.

Парень входит в ТОП-40 самых успешных покеристов в истории, заработав за карьеру почти 19 миллионов долларов, а также выиграв в 2017 году единственный свой браслет WSOP. Также Игорь образовал покерную семью, поскольку встречается с британской красоткой Лив Боэри.

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10 мая – Стивен Чидвик

Стивен – один из самых топовых покеристов и самый успешный в истории британского покера. Чидвик идет шестым в рейтинге All Money List, заработав за карьеру 38,8 миллиона.

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Англичанин хотел стать профессиональным гольфистом, но нашел себя за покерным столом. Стивен начинал с фрироллов и за 14 с лишним лет выиграл 24 крупных ивента за карьеру. Однако среди них лишь один золотой браслет WSOP, выигранный в ивенте по Омахе в 2019 году.

11 мая – Крис Фергюсон

За свои стильные длинные волосы американца прозвали "Иисусом" в мире покера. Игрок из Калифорнии почти входит в сотню самых топовых покеристов в истории, выиграв 9,5 миллиона долларов.

Крис играет в покер с начала 90-ых, однаконе появлялся на крупных ивентах уже два года. К 2020 году он уже выиграл более 20 турниров, в том числе и аж 9 браслетов WSOP.

22 мая – Хоссейн Энсан

Немецкий покерист не имеет богатой игровой истории, что не мешает ему занимать 62 место в рейтинге All Time Money List. За карьеру Хоссейн поднял 13 миллионов, из которых 10М в одном турнире.

Зато это был Main Event WSOP! Хоссейн выиграл главный турнир 2019 года, когда финалка оказалась сенсационной без громких имен. Еще пять раз Энсан попадал в призы на ивентах Мировой серии покера.

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.8
5
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.5
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