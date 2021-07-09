Американец стал победителем "женской" финалки WPT Venetian – отличились и двое украинцев

Чэд Ивслейдж поднял почти миллион долларов на крупном турнире в Лас-Вегасе, обыграв за финальным столом трех девушек

Чэд Ивслейдж - чемпион WPT Venetian 2021 / Фото: Pokernews

Сегодня ночью в Лас-Вегасе завершился крупный турнир Мирового покерного тура WPT Venetian. Ивент в одноименном казино длился аж пять дней, собрав 1199 входов с бай-ином 5 тысяч долларов.

Победителем турнира стал американский игрок Чэд Ивслейдж. Финальный стол запомнился присутствием аж трех представительниц женского пола. Впрочем, ни одной из них не удалось дойти до хедз-апа. Китти Куо вылетелеа на шестом месте, Даниэла Родригес финишировала пятой, а Кина Инглэнд замкнула топ-тройку.

В решающей схватке Чэд уверенно одолел Майкла Лянга, имея существенное преимущество в стеке. В решающей раздаче Ивслейджу с дамой и "девяткой" на руках прилетел стрит, тогда как его оппонент пошел в олл-ин с дамой и "десяткой" и получил лишь сет (на стол легли J-10-10-K-8). Триумф позволил Чэду поднять крупнейшие призовые в своей карьере – 910 тысяч долларов.

К слову, в призовую зону также попали двое украинцев. Сергей Баранов оказался 21-ым, подняв 32 тысячи долларов. В свою очередь, Валентин Шабельник завершил ивент на 60 месте и получил призовые 15К.

Итоги турнира WPT Venetian: