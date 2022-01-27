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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Американец из Китая порвал отель в виде гитары, выиграв миллион в крупном турнире

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 января, 19:49
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Алекс Йен сумел обойти почти 2 тысячи оппонентов и заработать 975 тысяч за победу в первом турнире сезона World Poker Tour
Алекс Йен выиграл первый крупный турнир в своей карьере
Алекс Йен выиграл первый крупный турнир в своей карьере / Фото: WSOP

Неделю назад стартовал юбилейный, 20-ый, сезон World Poker Tour. Первое крупное событие Lucky Hearts Poker Open принял отель Seminole Hard Rock во Флориде.

Seminole Hard Rock Hotel &amp; Casino in Hollywood, Florida

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Бай-ин соревнования составил 3500 долларов, а большой интерес игроков заставил сделать сразу два стартовых дня. Всего же на ивент зарегистрировалось 1928 покеристов.

В событии приняли участие и звездные гости, которые попали в список 248 призеров. Звезда NFL Калаис Кэмпбелл финишировал 191-ым (6,2К призовых), а скандальный боец ММА Колби Ковингтон за 102 место получил 8,4 тысячи.

Colby Covington a heavy favorite to beat Jorge Masvidal at UFC 272 – MMA Fighting

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Сегодня ночью определился триумфатор Lucky Hearts Poker Open, чей призовой фонд составил 6,3 миллиона долларов при изначальной гарантии 2М. Им стал американец китайского происхождения Алекс Йен.

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В хедз-апе покерист одолел опытного шведа Антона Вигга и заработал аж 975,2 тысячи долларов. Это лучшие призовые Йена в карьере, поскольку до этого Алекс в общей сумме выиграл менее 400К.

Результаты финального стола Lucky Hearts Poker Open:

  1. Алекс Йен – 975,2 тыс. долларов
  2. Антон Вигг – 650,1 тыс. долларов
  3. Даниэль Лазрус – 482,3 тыс. долларов
  4. Николас Вердерамо – 361,1 тыс. долларов
  5. Джошуа Кей – 272,8 тыс. долларов
  6. Омар Лахдари – 208 тыс. долларов

покерФлоридаWPT
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