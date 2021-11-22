28 миллионов призовых, огненный Main Event и билеты в Прагу. Подводим итоги International Poker Cup

Сегодня подошла к концу крупная серия онлайн-турниров International Poker Cup. Организатор ивентов PokerMatch провел 84 суперивента по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".
Изначально покер-рум установил общую гарантию 18 миллионов гривен, однако большинство событий вызвали повышенный спрос. В итоге суммарный призовой фонд всех ивентов составил аж 28,4 миллиона! Вашему вниманию – краткие итоги IPC:
- во все 84 турнира было сделано 49437 входов, из которых почти 13% (6315) завершились попаданием в призы
- чемпионами на International Poker Cup стал 71 игрок
- 9 участников выиграли по два турнира, а игроки с никами flipwinner и betman95 выиграли по три раза
- при этом betman95 два ивента выиграл в последний день, став лучшим в турнирах по Холдему и Омахе
- покерист lebronn2333 стал самым стабильным игроком серии, войдя в ITM 67 раз
- зажигали и представители PokerMatch: стримеры solianyk и sidkaaaa стали мультичемпионами, а амбассадор компании Михаил Гутый взял один трофей и вышел за финальный стол Main Event
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На Главном событии стоит сделать отдельный акцент. На IPC Kyiv PKO зарегистрировалось 1075 участников, что позволило перебить гарантию и довести призовой фонд до отметки 2,4 миллиона гривен. Победителем Main Event стал онлайн-регуляр borsalino, заработавший вместе с нокаутами более 350 тысяч за вечер.
Кроме того, по итогу серии PokerMatch определил пятерку лучших игроков, которым достались билеты на ивенты Europeam Poker Tour в Праге. На Main Event с бай-ином 5,3 тыс. долларов попал nektovladson, тогда как еще четверо игроков сыграют на EPT National с бай-ином 1,1 тысячи.
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При этом все расходы на переезд и проживание берет на себя покер-рум. Кроме того, PokerMatch наградил и других игроков, которые стали лучшими в нескольких номинациях. С подробными итогами International Poker Cup можно ознакомиться на сайте компании.