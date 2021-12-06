Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Игра Крипто

Завершение пандемии обвалило биткоин? Эксперт объяснил влияние ковида на крипторынок

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 15:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анжей Ковальчук считает, что слухи о конце пандемии коронавируса вызвали резкое падение курса биткоина
Курс биткоина сильно зависит от ситуации с пандемией коронавируса в мире
Курс биткоина сильно зависит от ситуации с пандемией коронавируса в мире / Фото: Getty Images

В 2021 году произошел резкий скачок на рынке криптовалют. Еще в начале года биткоин стоил около 28 тысяч долларов, однако уже в начале ноября криптовалюта побила рекорд, достигнув отметки 69К.

Правда, на выходных случился грандиозный обвал. За одну ночь курс биткоина обвалился до отметки 42 тысячи долларов и смог восстановиться лишь к 47К. Эксклюзивно для Segodnya.ua главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук объяснил причины такого пике.

Реклама

"Динамика крипторынка негативная в связи с тем, что появились слухи о завершении периода пандемии во всем мире. Если на протяжении 2020-2021 криптовалюты использовали как защитный инструмент, то, понимая вероятность завершения истории с ковидом, инвесторы поспешили зафиксировать прибыль.

С 4 декабря общая капитализация рынка цифровых активов упала до 2,3 трлн долларов, а биткоин подешевел до 42000 за монету и восстановиться к уровню в 50 тысяч долларов в ближайшие дни не сможет.

Теперь для появления сильного покупателя нам придется ждать либо период новогодних праздников (период "тонкого рынка"), либо очередных негативных новостей относительно ситуации с ковидом, либо геополитических рисков в мире.

Текущая фиксация прибыли на крипторынке ни коим образом не скажется на общей тенденции цен. Можно ждать возобновление спекулятивной активности уже в новогодние праздники.

Реклама

Биткоин пережил дикий обвал курса

Очевидно, что предрождественское ралли будет. Если ожидания были таковы, что биткоин покажет новый максимум, то, получается, что ралли есть, но направление не в поддержку покупателей.

Техническая поддержка цены, к которой будут стремиться продавцы, расположена в районе 38000 за монету. В период мая-июля 2021 года этот уровень часто использовали как сопротивление.

Наличие спекулятивной активности на рынке стоит воспринимать как хороший сигнал, так как интерес к этим активам есть и ценовые колебания еще дадут заработать до конца текущего года на покупках биткоина от диапазона в 38 тысяч".

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости криптовалют
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48306.22

Binance Coin (BNB)

554.29

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

146.45

Theta (THETA)

4.33

Опрос
Как создавали биткоин
Опрос
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять