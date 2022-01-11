Приближается к Цукербергу! Самым богатым китайцем стал основатель крупнейшей криптобиржи

Китаец с канадским гражданством Чанпен Чжао является создателем и генеральным директором самой большой биржи криптовалют Binance

Чанпен Чжао владеет 96 миллиардами долларов

На днях издание Bloomberg опубликовало цифры о состоянии основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао. Оценка издания основана на стоимости самой компании.

В ней Чанпен владеет 90% активов. Состояние китайского бизнесмена оценивается в 96 миллиардов долларов. При этом В расчетах не учтены принадлежащие CEO Binance цифровые активы.

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Это позволяет Чжао называться самым богатым китайцем на данный момент. При этом его состояние уже приблизилось к таким финансовым гигантам как Марк Цукерберг и Сергей Брин.

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Кроме того, Binance лидирует по суточному объему торгов на рынке деривативов. Ее торговые объемы превышают совокупный показатель следующих за ней четырех крупнейших бирж вместе взятых.

Отметим, что в ноябре Чанпен заявил, что готов отдать 99% своего состояния на благотворительность. Бизнесмен хочет последовать примеру "многих состоятельных предпринимателей со времен Рокфеллера". При этом Чжао криптовалюты приобрел лишь биткоин и Binance Coin.