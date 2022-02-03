Назревает криптошторм! Стоит ли покупать биткоин и каким будет курс

Эксперт объяснил, почему курс криптовалюты переживает такие сильные колебания. При этом специалист настроен оптимистически

Курс биткоина стремится вниз / Фото: Getty Images

В 2021 году крипторынок пережил серьезный подъем. С начала прошлого года биткоина поднялся с 29К до 69 тысяч в ноябре, что позволило установить рекордный курс для криптовалюты.

Но уже в декабре почти все криптовалюты существенно обвалились. К примеру, курс биткоина упал до 45 тысяч долларов, а уже в середине января 2022-го он оказался в районе 36 тысяч. Такое резкое пике объяснил главный стратег по криптовалютам компании TomiEx Анжей Ковальчук.

Реклама

"Курс продажи биткоина на неделе с 7 по 13 февраля будет колебаться в рамках от 31 340 до 41 550 долларов за монету. Причина такого большого диапазона в том, что по мнению участников рынка назревает криптошторм. Все больше сомнений в том, находятся ли криптовалюты в пузыреобразном состоянии, и близится ли момент, когда они лопнут? Слухи о возможном крахе криптовалютного рынка вызывают споры среди скептиков и оптимистов. В медийном пространстве активно строят предположения о том, находятся ли криптовалюты в целом в состоянии, похожем на пузырь. Это означает, столкнется ли отрасль с угрозой потенциального краха. Исторически сложилось так, что цена многих криптовалют всегда оказывалась чрезвычайно волатильной, то увеличиваясь, то падая на сотни или даже тысячи процентов. И сейчас не тотальные распродажи, а еще одна коррекционная волна, которая может привести даже к уровню в 20 000 долларов за монету".

Тем не менее, эксперт уверяет, что вкладываться в криптовалюту стоит, ведь прогнозоируется активны рост цен.

"Несмотря на все это, благодаря общему развитию индустрии мы придерживаемся точки зрения, что рост цен на криптовалюту в целом, и на биткоин в частности, будет активным. Это все еще актуальный для инвестиций инструмент на долгосрочную перспективу. Покупки стоит совершать постепенно, раз в месяц, по тем ценам, которые есть на рынке. Эта тактика приведет в среднем к хорошей прибыли, когда фаза падения рынка сменится на фазу роста рынка".

Отметим, что сегодня курс BTC установился на отметке 36,6 тысячи долларов. При этом букмекеры верят, что цена биткоина вырастет до 40 тысяч к 1 марту.