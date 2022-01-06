"Майдан" в Казахстане ударил по позициям биткоина из-за отключения интернета

В Казахстане 2 января начались массовые акции протеста против президента страны Касым-Жомарта Токаева. Причиной стало резкое повышение цен на топливо.
Одной из мер сопротивления протестующим стало массовое ограничение доступа к интернету на территории Казахстана. Это серьезно повлияло на крипторынок в стране.
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Казахстан является второй в мире страной по хешрейту биткоина. Это eдиницa измepeния, блaгoдapя кoтopoй oпpeдeляeтcя вычиcлитeльнaя мoщнocть дoбывaющих кpиптoвaлюту уcтpoйcтв.
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Перебои с интернетом привели к тому, что хешрейт биткоина снизился на 13,4%. Больше всего пострадали пулы 1THash (-82%), OKEx Pool (-46%) и KuCoin Pool (-23%).
Отметим, что на Казахстан приходится 18% хеш-активности всей мировой сети биткоина. По этому показателю страна уступает лишь США.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧС в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.