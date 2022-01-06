"Майдан" в Казахстане ударил по позициям биткоина из-за отключения интернета

Хешрейт биткоина в стране снизился на 13%. Казахстан занимает второе место по этому показателю

Протесты в Казахстане повлияли на хешрейт биткоина / Фото: Getty Images

В Казахстане 2 января начались массовые акции протеста против президента страны Касым-Жомарта Токаева. Причиной стало резкое повышение цен на топливо.

Одной из мер сопротивления протестующим стало массовое ограничение доступа к интернету на территории Казахстана. Это серьезно повлияло на крипторынок в стране.

Реклама

Казахстан является второй в мире страной по хешрейту биткоина. Это eдиницa измepeния, блaгoдapя кoтopoй oпpeдeляeтcя вычиcлитeльнaя мoщнocть дoбывaющих кpиптoвaлюту уcтpoйcтв.

Читайте также: Почему биткоин стал главным активом неравенства в мире

Реклама

Перебои с интернетом привели к тому, что хешрейт биткоина снизился на 13,4%. Больше всего пострадали пулы 1THash (-82%), OKEx Pool (-46%) и KuCoin Pool (-23%).

Отметим, что на Казахстан приходится 18% хеш-активности всей мировой сети биткоина. По этому показателю страна уступает лишь США.

Протесты в Казахстане