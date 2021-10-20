Биткоин почти достиг исторического максимума. График взлета криптовалюты

В среду курс биткоина взлетел до 64 476 долларов – до абсолютного рекорда не хватило всего четырех сотен. Рекорд может случиться в любой момент

Курс биткоина взлетел почти до исторического максимума / Фото: Reuters

Биткоин снова вырос в цене и приблизился к своему историческому максимуму.

Утром 20 октября одна монета биткоина стоит 63 759 долларов США. До рекордного значения остается чуть больше тысячи долларов.

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Сегодня на пике курс поднимался до 64 476 долларов.

Рекорд биткоина был зафиксирован 14 апреля 2021 года – тогда курс взлетел до 64 888 долларов.

За последние 30 дней колебания курса биткоина превысили 20 тысяч. На минимуме за это время монета оценивалась в 41 тысячу, на максимуме – в 64 тысячи.

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Ниже – график за все время существования самой известной криптовалюты мира. Видно, что был заметный пик в конце 2017 и начале 2018 годов.

Затем последовал взрывной рост с конца 2020 года.

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Ранее мы писали, что эксперт Эрик Найман прогнозирует экономический кризис в Китае, а за ним – еще большее удорожание биткоина. Курс криптовалюты может перевалить за 80-100 тысяч долларов.

При этом в Сальвадоре люди организовали "майдан" из-за биткоина.

А некоторые эксперты прогнозируют сумасшедшее падение биткоина, которое может случиться уже в этом месяце. Они ожидают, что криптовалюта подешевеет до 30 тысяч долларов.