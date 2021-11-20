Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Рух: онлайн Шахтер - Рух: онлайн 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Игра Крипто

Барселона отказалась от выпуска NFT. Причина – торговля наркотиками и уклонение от налогов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
20 ноября, 17:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Каталонский футбольный клуб не захотел сотрудничать с компанией, чей владелец замешан в ряде крупных преступлений
Барселона вляпалась в неприятную ситуацию
Барселона вляпалась в неприятную ситуацию

В последние годы существенно поднимается спрос на криптовалюту, в том числе и на NFT (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Этот вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

Многие организации и известные личности выпускают собственные NFT с памятными моментами своей истории. Так, в начале ноября футбольный клуб Барселона объявил о выпуске своего токена с лучшими мгновениями в истории клуба.

Реклама

Image

Правда, всего через пару недель каталонцы разорвали контракт с маркетплейсом Ownix, где должна была выйти партия токенов. Причиной стало задержание владельца компании Моше Хогега, который также является президентом израильского футбольного клуба Бейтар.

Оказалось, что бизнесмен подозревается в ряде серьезных преступлений, среди которых мошенничество, отмывание денег, уклонение от налогов, а также сексуальное насилие и торговля наркотиками. Барселона сообщила, что незамедлительно разрывает контракт, ведь принципы компании идут вразрез идеям футбольного клуба.

Реклама

Читайте также: 14-летняя школьница нарисовала картинки с китами и продала их за миллион долларов

Пока неизвестно, будут ли каталонцы искать новый маркетплейс для реализации своих планов. Отметим, что NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, а лишь закрепляет право владения оригинальным экземпляром. Данная криптовалюта была изобретена в 2017 году.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости криптовалют
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

57636.23

Binance Coin (BNB)

577.09

Dogecoin (DOGE)

0.23

Litecoin (LTC)

215.24

Theta (THETA)

6.38

Опрос
Как создавали биткоин
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять