Звезда Манчестер Юнайтед открыл киберклуб по League of Legends и Valorant (видео)

Известные футболисты все чаще интегрируются в киберспорт. Так, звезды ПСЖ Килиан Мбаппе и Лионель Месси являются официальными лицами футбольных симуляторов FIFA и eFootball.
А защитник Барселоны Жерар Пике летом выкупил команду в League of Legends, не пожалев 300 тысяч евро. По его пути решил пойти и соотечественник Давид Де Хеа, который выступает за английский Манчестер Юнайтед.
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Вратарь манкунианцев и сборной Испании объявил о создании собственного киберспортивного клуба под названием "Rebels Gaming Club". Офис RGC будет находиться в столице страны Мадриде.
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Сам клуб откроет составы по нескольким симуляторам: League of Legends, Valorant и Rainbow Six Siege. Сам Де Хеа прокомментировал причину, по которой создал киберклуб.
"Цифровая эпоха и технологии создали игровое поле, которое можно использовать для открытия новых возможностей. Мы хотим, чтобы Rebels Gaming стал одним из глобальных клубов не только из-за возможности соревноваться на самом высоком уровне, но и потому, что хочет вдохновлять и развивать молодых талантов".
Открытие или покупка киберклуба – вовсе не новинка даже для Манчестер Юнайтед. В августе этого года киберкоманду по симулятору Rainbow Six Siege приобрел и вингер Манчестер Юнайтед Джесси Лингард.