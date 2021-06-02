За Enji Night следят почти миллион человек: ее косплеи просто восхитительны

Венгерка Анна Радеи очень удачно передает образы персонажей компьютерных игр, девушка уже давно стала звездой перевоплощений

Анна Радеи увлекается косплеем уже 10 лет

В этом году Анна Радеи из Венгрии перешагнет отметку в миллион подписчиков в Instagram, сейчас 988 тысяч. В мире компьютерных игр она более известна, как косплеерша Enji Night.

Как пишет Wikipedia, косплей – это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Как правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа.

29-летняя Анна увлекается косплеем героев компьютерных игр вот уже 10 лет. И считается одной из лучших в своем жанре, поскольку очень удачно передает образы персонажей. Судите сами.

А в обычной жизни девушка тоже любит фотографироваться и делиться своими снимками в соцсетях.