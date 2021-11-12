Вышел официальный релиз Football Managet 2022. Месси круче Роналду, Салах и Неймар в ТОП-10

Видеоигра от Sports Interactive стала доступна на этой неделе, цена симулятора составляет менее 50 долларов

Football Manager 2022 вышел в начале ноября / Фото: Football Manager

В начале октября в свет вышли официальные версии FIFA22 и eFootball, которые собрали массу критики в первые же дни. К примеру, к реинкарнированному PES много претензий по лицам игроков.

Тем временем, несколько дней назад состоялся официальный релиз еще одного футбольного симулятора Football Manager 2022 от британской студии Sports Interactive.

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Также стали известны рейтинги топ-игроков в FM22. Лидерство удерживает новичок ПСЖ Лионель Месси, тогда как его извечный конкурент Криштиану Роналду не попал даже в ТОП-5. Также в тройке лучших оказались Роберт Левандовски и Кевин Де Брюйне.

№ Игрок Клуб Рейтинг 1 Лионель Месси ПСЖ 194 2 Роберт Левандовски Бавария 190 3 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити 188 4 Харри Кейн Тоттенхэм 184 5 Мохамед Салах Ливерпуль 184 6 Килиан Мбаппе ПСЖ 184 7 Криштиану Роналду Манчестер Юн 182 8 Карим Бензема Реал 180 9 Вирджил ван Дейк Ливерпуль 180 10 Неймар ПСЖ 180

Игра появилась в библиотеке Epic Games Store, а также Xbox Game Pass для ПК и Xbox. Игроки с ранним доступом получили бесплатное обновление. В этом году пользователи, купившие копию игры, впервые получили код активации для Steam.

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Разработчики объяснили решение желанием сократить негативное влияние на окружающую среду. На данной платформе стоимость видеоигры составляет 999 гривен.