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Вышел официальный релиз Football Managet 2022. Месси круче Роналду, Салах и Неймар в ТОП-10

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 ноября, 19:00
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Видеоигра от Sports Interactive стала доступна на этой неделе, цена симулятора составляет менее 50 долларов
Football Manager 2022 вышел в начале ноября
Football Manager 2022 вышел в начале ноября / Фото: Football Manager

В начале октября в свет вышли официальные версии FIFA22 и eFootball, которые собрали массу критики в первые же дни. К примеру, к реинкарнированному PES много претензий по лицам игроков.

Тем временем, несколько дней назад состоялся официальный релиз еще одного футбольного симулятора Football Manager 2022 от британской студии Sports Interactive.

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Также стали известны рейтинги топ-игроков в FM22. Лидерство удерживает новичок ПСЖ Лионель Месси, тогда как его извечный конкурент Криштиану Роналду не попал даже в ТОП-5. Также в тройке лучших оказались Роберт Левандовски и Кевин Де Брюйне.

ИгрокКлубРейтинг
1Лионель МессиПСЖ194
2Роберт ЛевандовскиБавария190
3Кевин Де БрюйнеМанчестер Сити188
4Харри КейнТоттенхэм184
5Мохамед СалахЛиверпуль184
6Килиан МбаппеПСЖ184
7Криштиану РоналдуМанчестер Юн182
8Карим БенземаРеал180
9Вирджил ван ДейкЛиверпуль180
10НеймарПСЖ180

Игра появилась в библиотеке Epic Games Store, а также Xbox Game Pass для ПК и Xbox. Игроки с ранним доступом получили бесплатное обновление. В этом году пользователи, купившие копию игры, впервые получили код активации для Steam.

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Разработчики объяснили решение желанием сократить негативное влияние на окружающую среду. На данной платформе стоимость видеоигры составляет 999 гривен.

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