Вышел официальный релиз Football Managet 2022. Месси круче Роналду, Салах и Неймар в ТОП-10

В начале октября в свет вышли официальные версии FIFA22 и eFootball, которые собрали массу критики в первые же дни. К примеру, к реинкарнированному PES много претензий по лицам игроков.
Тем временем, несколько дней назад состоялся официальный релиз еще одного футбольного симулятора Football Manager 2022 от британской студии Sports Interactive.
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Также стали известны рейтинги топ-игроков в FM22. Лидерство удерживает новичок ПСЖ Лионель Месси, тогда как его извечный конкурент Криштиану Роналду не попал даже в ТОП-5. Также в тройке лучших оказались Роберт Левандовски и Кевин Де Брюйне.
|№
|Игрок
|Клуб
|Рейтинг
|1
|Лионель Месси
|ПСЖ
|194
|2
|Роберт Левандовски
|Бавария
|190
|3
|Кевин Де Брюйне
|Манчестер Сити
|188
|4
|Харри Кейн
|Тоттенхэм
|184
|5
|Мохамед Салах
|Ливерпуль
|184
|6
|Килиан Мбаппе
|ПСЖ
|184
|7
|Криштиану Роналду
|Манчестер Юн
|182
|8
|Карим Бензема
|Реал
|180
|9
|Вирджил ван Дейк
|Ливерпуль
|180
|10
|Неймар
|ПСЖ
|180
Игра появилась в библиотеке Epic Games Store, а также Xbox Game Pass для ПК и Xbox. Игроки с ранним доступом получили бесплатное обновление. В этом году пользователи, купившие копию игры, впервые получили код активации для Steam.
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Разработчики объяснили решение желанием сократить негативное влияние на окружающую среду. На данной платформе стоимость видеоигры составляет 999 гривен.