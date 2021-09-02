Выиграет Золотой мяч и проиграет Ювентусу финал ЛЧ. Карьера Роналду в МЮ глазами Football Manager

Известный видеосимулятор предсказал успехи Криштиану на "Олд Траффорд и показал, кому португалец в итоге проиграет место в старте

Football Manager предсказал карьеру Роналду в Манчестер Юнайтед

Недавно один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед. Футболист подписал с манкунианцами контракт по схеме 2+1.

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Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Конечно же, всем фанатам португальца и МЮ крайне интересно, как сложится карьера Роналду на "Олд Траффорд". Ну а геймеры решили просимулировать игру Криштиану в Манчестере на известной видеоигре Football Manager. И вот что получилось!

СЕЗОН 2021/2022

АПЛ: 4 место

Лига чемпионов: вылет в 1/8 финала от Баварии

Показатели CR7: 27 голов и 14 ассистов

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Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Первый сезон вышел у Роналду круто. Португалец провел за МЮ 50 матчей и отметился 41 результативным действием. Правда, Ман Юнайтед єто не помогло добиться успеха. В АПЛ Юнайтед оказались четвертыми, а из Лиги чемпионов выбыли в 1/8 финала от Баварии (1:1 и 2:3).

Правда, при этом FM прогнозирует, что в 2022 году именно Роналду достанется Золотой Мяч. Возможно, португалец впечатлит публику на ЧМ-2022 в Катаре, а возможно все решит недавний побитый рекорд в играх за сборную.

СЕЗОН 2022/2023

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АПЛ: 1 место

Лига чемпионов: вылет в финале от Ювентуса

Показатели CR7: 9 голов и 8 ассистов

Пауло Дибала. Фото REUTERS/Jennifer Lorenzini

Сезон 2022/2023 будет более успешен для Манчестер Юнайтед. Команда обменяет в Ювентусе Марсьяля на Дибалу и связка аргентинца с Роналду принесет "красным дьяволам" чемпионство. CR7 оформит 9 голов, а Пауло – 7. Правда, проклятье повергнет МЮ в финалах.

Внутренние кубки манкунианцы проиграют Ливерпулю в решающих играх, а в Лиге чемпионов МЮ дойдет до финала, попутно отомстив Баварии за прошлый сезон.

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Правда, в Стамбуле Манчестеру будет противостоять Ювентус с Зиданом во главе. Как итог, англичане проиграют 0:2, а последний гол во встрече забьет... Антони Марсьяль!

СЕЗОН 2023/2024

АПЛ: 3 место

Лига чемпионов: вылет в 1/8 финала от Реала

Показатели CR7: 7 голов и 8 ассистов

Третий сезон окажется последним в карьере Криштиану и сложится он не очень удачно. Команда лишится Де Хеа, Ван-Биссаки и Рэшфорда, а под основу будет куплен за 109 миллионов нынешний игрок Астон Виллы Леон Бэйли. Именно он и вытеснит Роналду из старта!

/ Фото: instagram.com/cristiano

Португалец забьет всего семь мячей за сезон, а МЮ займет лишь третье место в АПЛ. В Лиге чемпионов команда без шансов проиграет Реалу с Соном и Левандовски в 1/8 финала. Именно мадридцы в будущем выиграют этот турнир. Сам же Криштиану станет помощником наставника и проработает на этой должности всего год.