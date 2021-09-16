Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Буде-Глимт - Заря: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Игра Киберспорт

Выход культового симулятора Battlefield 2042 перенесен на ноябрь из-за коронавируса

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
16 сентября, 15:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная видеоигра от Electronic Arts выйдет на месяц позже из-за пандемии и невозможности в сроки доработать ее
Battlefield 2042 увидит свет 19 ноября
Battlefield 2042 увидит свет 19 ноября / Фото: Electronic Arts

Уже 1 октября крупнейший разработчик видеоигр Electronic Arts выпустит новый футбольный симулятор FIFA22. А вот выход другого своего хита компания пока отложила.

Как заявили в компании, выпуск шутера Battlefield 2042 перенесен на 19 ноября. Связано это с затруднениями из-за пандемии коронавируса, в связи с чем команда не может собраться для работы над симулятором.

"В нынешней ситуации невозможно безопасно собрать всю команду в офисе. Все команды работают из дома. Мы посчитали, что нам необходимо дополнительное время, чтобы сделать Battlefield 2042 таким, каким мы его видим".

Реклама

Изначально выход симулятора был запланирован на 22 октября. Ожидается, что игра будет доступна как на ПК, так и на PlayStation с xBox.

Читайте также: Известный покерист продает винтажные видеоигры

Кроме того, по сообщениям инсайдеров, дата старта бета-тестирования не изменится. Оно откроется 24 сентября. Это будет 17-ая видеоигра серии. Последний симулятор Battlefield V был выпущен еще в 2018 году.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Киберспорт
Трейлер FIFA22
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять