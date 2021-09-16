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В Китае вышла карточная игра о Гарри Поттере, которая недоступна во всем мире (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 сентября, 20:15
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9 сентября компания NetEase выпустила мобильную видеоигру Harry Potter: Magic Awakened, которая пока доступна лишь в Китае
Гарри Поттер глазами китайских разработчиков
Гарри Поттер глазами китайских разработчиков / Фото: Gametech

В 2019 году китайская компания NetEase анонсировала создание новой игры Harry Potter: Magic Awakened. Симулятор о Гарри Поттере создавался совместно с Warner Bros и Interactive Entertainment.

Выход видеоигры откладывался из-за пандемии коронавируса, однако на днях релиз симулятора состоялся официально. Мобильная игра доступна лишь на территории Китая.

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Всю прошлую неделю RPG-игра от NetEase занимала первую строчку в Китайском чарте iOS. Также по кассовым сборам эта игра занимает второе место на Тайване. Когда симулятор будет доступен для других стран – пока неизвестно.

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Harry Potter: Magic Awakened - это карточная стратегия с элементами ролевой игры. Действие происходит через некоторое время после начала Второй магической войны.

В основе системы лежат карточные бои в реальном времени. Симулятор доступен лишь для мобильных устройств.

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