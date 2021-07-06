Тысячу долларов за виртуальный нож! Необычная покупка игрока сборной Украины

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Виктор Коваленко рассказал о своем отношении к видеоиграм.
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"Меня можно назвать фанатом видеоигр. В Киеве я любил Counter Strike, а после переезда в Бергамо играю в PUBG Mobile.
Сколько я потратил на Counter Strike? Общая сумма не разглашается. А самая дорогая покупка – нож за 1000 долларов. Он ничего не дает, просто красота. Когда играешь с друзьями, они смотрят и говорят: "Какой у тебя нож!"
Кто самый лучший в сборной Украины? Зубков. Хорошо, что у него сейчас маленький ребенок, не сильно может играть. Когда жена с ребенком уезжает – все, пропал человек", – сказал Коваленко в интервью Вацко Live.
Коваленко этой зимой перешел из Шахтера в Аталанту. За "горняков" он провел ровно 200 матчей, в которых забил 32 мяча.
Ранее мы писали, что зарплата Коваленко будет самой высокой в Аталанте. По данным итальянских медиа, 24-летний украинец будет получать в Бергамо около двух миллионов евро в год "чистыми" – в два раза больше, чем его одноклубник Руслан Малиновский.