Сын экс-игрока сборной Украины выиграл PlayStation в киберфутбольном турнире по PES

Даниил Шелаев триумфовал на кибертурнире в Кривом Роге и теперь может быть представителем Кривбасса на чемпионата по виртуальному футболу

Даниил Шелаев прославляет фамилию отца в киберспорте

23-24 августа в Кривом Роге прошел чемпионат Европы по киберфутболу. 11 европейских стран посоревновались в игре на симуляторе eFootball 2021.

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Победителем турнира стали сербы, чей представитель в финале одолел игрока из Турции. А вот Украина вылетела в 1/4 финала от Португалии.

Чемпионат прошел при поддержке футбольного клуба Кривбасс. Также организаторы провели товарищеский турнир Kryvbas FIFA Cup среди любителей.

Его победителем стал Даниил Шелаев. Парень является сыном экс-футболиста сборной Украины Олега Шелаева, который успел поиграть в Заре, Шахтере, Днепре и Металлисте.

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За триумф в турнире Даниил выиграл Sony PlayStation 5. Кроме того, Шелаев-младший может стать представителем Кривбасса на турнирах по киберфутболу.