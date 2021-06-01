Скандал в FIFA 21! Никто из украинцев не попал в "Команду сезона"

Эксперты уверены, в состав должен был попасть кто-то из украинской троицы – Виктор Цыганков, Руслан Малиновский или Роман Яремчук

Названа "Команда сезона" остального мира в FIFA 21. И сразу скандал. Многие эксперты считают, что разработчики серии специально игнорируют игроков из бывших стран СССР.

Фанаты уверены, что такие игроки, как Малиновский, Цыганков, Яремчук и Головин заслужили улучшенные карточки TOTS. Однако Головина и Малиновского разработчики не добавили в "Команды сезона" французской Лиги 1 и итальянской Серии А. Остались без улучшенных карточек и футболисты сборной Украины – Виктор Цыганков и Роман Яремчук, выступающие за киевское Динамо и бельгийский Гент соответственно.

В "Команду сезона" остального мира вошли: бразильский футболист южнокорейского клуба Тэгу Сесинья, хорватский футболист Мислав Оршич из загребского Динамо, Джеймс Тавернье из Рейнджерс, Флориан Тардье, выступающий за французский клуб Труа, Адри Эмбарба из Эспаньола, Патсон Дака из австрийского клуба Ред Булл Зальцбург, Джейми Макларен из австралийского клуба Мельбурн Сити, Эрик Святченко из датского Мидтьюлланна, Пол Онуачу из бельгийского Генка, Филип Младенович из польского клуба Легия и вратарь ирландского клуба Шемрок Роверс Алан Маннус.