Рекорд биткоина совпал с ярким астрономическим явлением. Посмотрите, как они похожи (фото)

Над столицей Ирана взошла полная Луна, которая внешне очень напоминает изображение биткоина

"Луна охотника" совпала с рекордным курсом биткоина / Фото: Getty Images

С 18 по 21 октября в небе можно наблюдать полную Луну, которую в народе называют "Луна охотника". При таком явлении спутник Земли выглядит крупнее, чем обычно.

Так, недавно над столицей Ирана Тегераном зафиксировали "Луну охотника". Забавно, что ее внешний вид очень похож на изображение биткоина.

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Возможно, это не случайность, ведь сегодня криптовалюта побила рекорд по курсу за всю историю. Стоимость одного "битка" составила 66,9 тысячи долларов США.

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"Луна охотника" получила свое название из-за обычаев связывать полную Луну с той особенностью, которую они ожидают от определенного времени года. К примеру, конец октября для них был традиционно месяцем охоты.

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Наблюдать за Луной можно несколько ночей подряд. Высшей точки в небе Луна достигает ночью. Спутник Земли будет иметь оранжевый оттенок из-за того, что атмосфера Земли рассеивает голубой свет, но пропускает при этом красный.