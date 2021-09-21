Не пожалели 1,5 миллиарда! Electronic Arts приобрела разработчика игры Golf Clash

Компания объявила о покупке крупнейшего разработчика мобильных видеоигр Playdemic за баснословную сумму

Playdemic стал частью Electronic Arts / Фото: Electronic Arts

Крупнейшая компания по разработке видеоигр Electronic Arts объявила о приобретении студии мобильных разработчиков Playdemic.

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Данная организация известна по мобильной условно-бесплатной игре Golf Clash (2017 год). Это один из самых популярных хитов мобильных видеоигр в США и Великобритании.

За четыре года симулятор скачали более 80 миллионов раз, что принесло разработчикам около 800 миллионов долларов дохода. Глава Electronic Arts Эндрю Уилсон прокомментировал объединение команд:

"Мы очень рады приветствовать Playdemic в Electronic Arts. Это позволяет нам расширить наш кейс мобильного гейминга и укрепить наше лидерство в индустрии. Присоединение крутой команды из Playdemic поднимет мощь наших мобильных разработчиков со всего мира. Также это увеличит инвестиции благодаря талантливым специалистам из Великобритании. После того, как Playdemic стал частью Electronic Arts, мы рады представить еще более интересные и инновационные мобильные игры разной аудитории со всего мира".

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Ранее Playdemic была частью американской компании AT&T. Сумма сделки оценивается в 1,4 миллиарда долларов.