Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСити: онлайн Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы
СЕГОДНЯ Игра Киберспорт

NAVI вышли в полуфинал мегатурнира по CS:GO! Их победу увидело рекордное число зрителей (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
6 ноября, 13:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Победу украинского коллектива Natus Vincere над Team Vitality увидело 1,35 миллиона зрителей, что стало рекордом для PGL Major
NAVI добрались до полуфинала PGL Major
NAVI добрались до полуфинала PGL Major / Фото: NAVI

В эти дни в столице Швеции проходит крупный турнир PGL Major Stockholm 2021 по видеоигре CS:GO. На "Авичи Арена" собрались 24 команды со всего мира, чтобы определить лучший коллектив в культовом симуляторе.

Среди участников есть и украинская команда Natus Vincere (NAVI). На стадии New Legends Stage наша команда добыла три победы, что позволило ей пройти в плей-офф с первого места.

Реклама

Матч NAVI та Vitality дивилося 1.3 мільйона людей. Це рекорд

В четвертьфинале NAVI сразились с французской командой Team Vitality, добыв уверенную победу 2:0 (16:11 / 16:13). Этот поединок также стал самым популярным среди зрителей, побив рекорд мейджоров.

Во время пикового момента трансляцию игры смотрело 1,35 миллиона зрителей, из которых 40% собрали русскоязычные стримы. По данным Esports Charts, это наивысший показатель за всю историю PGL Major.

Реклама

Отметим, что уже сегодня Natus Vincere проведет полуфинальную битву с российской командой Gambit Esports. Начало – в 21:00 по киевскому времени. Во втором матче 1/2 финала сразятся датская команда Heroic и G2 Esports из Германии.

Читайте также: В CS:GO добавлены скины и карты из нашумевшего сериала "Игра в Кальмара"

Реклама

Финал же намечен на завтра, 7 ноября. Общий призовой фонд ивента составляет 2 миллиона долларов, половина из которых (1 млн) достанется победителю. Вице-чемпион получит 300 тысяч, а командам, которые проиграют в полуфинале, капнет по 140К.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Киберспорт
Чемпионат мира по Dota 2
Новости The International 10
Трейлер FIFA22
Музыка из FIFA22
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять