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Меньше чем у Зинченко! Форвард сборной Украины получил неожиданно низкий рейтинг в FIFA22 (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 сентября, 20:25
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Роман Яремчук получил одну из самых низких оценок Бенфики среди игроков атакующего направления
Форвард сборной Украины Роман Яремчук
Форвард сборной Украины Роман Яремчук / Фото: Reuters

В начале следующего месяца состоится официальны релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

В интернет стали попадать рейтинги игроков из симулятора. Вчера стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22. Сегодня рейтинги своих футболистов опубликовал ближайший соперник Динамо в Лиге чемпионов – португальская Бенфика.

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Таким образом, стал известен и рейтинг форварда сборной Украины Романа Яремчука. Нападающий получил рейтинг 77, один из худших среди атакующих игроков лиссабонцев.

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Сильными сторонами Яремчука симулятор определил скорость и удар, тогда как среди слабостей игрока – оборонные функции. Основные конкуренты Романа в линии нападения получили рейтинги выше: Рафа Силва (82), Пицци (81), Эвертон (80), Сеферович (78).

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К слову, вчера стал известен и рейтинг игроков Манчестер Сити, в том числе и Александра Зинченко. Футболист сборной Украины получил оценку 80.

Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

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