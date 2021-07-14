Майнинг здесь не при чем: "криптоферма" в Виннице занималась созданием ботов для FIFA

Служба безопасности Украины изначально заподозрила ферму в майнинге криптовалюты, однако злоумышленники занимались совсем другими делами

На прошлой неделе в Службе безопасности Украины сообщили о разоблачении крупнейшей в стране криптоферме. Нашли ее на территории Винницаоблэнерго, обнаружив на базе почти пять тысяч компьютеров, которые "майнили" криптовалюту.

Правда, как сообщает Delo.ua, в СБУ подтвердили, что дело было вовсе не в майнинге. Оказалось, что на эта "ферма" оказалась ботофермой для видеосимулятора FIFA. Правоохранительные органы изъяли 3800 PlayStation 4 Slim, около 500 видеокарт, 50 процессоров, игровые диски и другую технику. Злоумышленники занимались созданием аккаунтов для видеоигры и ориентировались на продажу их заграницу.

Стоит отметить, что стоимость одного аккаунта FIFA с готовой командой оценивается около 100 долларов. В Винницаоблэнерго заявили, что компания никакого отношения к этому делу не имеет. В СБУ заявляют, что злоумышленники незаконно отбирали электроэнергию из сетей Винницаоблэнерго на сумму в 5-7 миллионов гривен в месяц.

Напомним, что выход новой версии симулятора запланирован на 1 октября. Позавчера Electronic Art показала трейлер игры FIFA22. Новым лицом бестселлера стал форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.