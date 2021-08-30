"Когда выйдет GTA 6?": геймер-фанатик едва не сорвал телешоу (видео)

Taser выбежал на сцену, чтобы высказать свое недовольство задержкой с выходом новой игры Grand Theft Auto

Задержка с выходом GTA провоцирует фанатов на отчаянные поступки

Забавный случай произошел в Германии во время игрового шоу Schlag den Star ("Победи знаменитость"). Геймер под ником Taser выбежал на сцену с необычным требованием.

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Во время эфира Taser неожиданно выскочил и сказал ведущему, что хотел бы знать, когда состоится релиз шестой части симулятор Grand Theft Auto 6. Фанат заявил, что ждет выхода игры уже 8 лет.

Ведущим шоу был комик Элтон, который ответил геймеру, что понятия не имеет. В то же время как ведущий, так и гость шоу Эвелин Бурдеки сохраняли спокойствие и не отказывались от общения с парнем.

И все же эту сцену прервала охрана, которая вышла на сцену, чтобы увести Taser. Геймер все же обратился в прямом эфире к разработчику игры Rockstar Games с просьбой рассказать, когда планируется выход GTA 6.

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Некоторые источники утверждают, что симулятор увидит свет не ранее 2024 года. Действие GTA 6 будет разворачиваться в Вайс-Сити. Последняя игра Grand Theft Auto V была выпущена в сентябре 2013 года