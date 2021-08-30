Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Игра Киберспорт

"Когда выйдет GTA 6?": геймер-фанатик едва не сорвал телешоу (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 августа, 21:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Taser выбежал на сцену, чтобы высказать свое недовольство задержкой с выходом новой игры Grand Theft Auto
Задержка с выходом GTA провоцирует фанатов на отчаянные поступки
Задержка с выходом GTA провоцирует фанатов на отчаянные поступки

Забавный случай произошел в Германии во время игрового шоу Schlag den Star ("Победи знаменитость"). Геймер под ником Taser выбежал на сцену с необычным требованием.

Реклама

Читайте также: В PlayStation назвали самые популярные видеоигры июля

Во время эфира Taser неожиданно выскочил и сказал ведущему, что хотел бы знать, когда состоится релиз шестой части симулятор Grand Theft Auto 6. Фанат заявил, что ждет выхода игры уже 8 лет.

Ведущим шоу был комик Элтон, который ответил геймеру, что понятия не имеет. В то же время как ведущий, так и гость шоу Эвелин Бурдеки сохраняли спокойствие и не отказывались от общения с парнем.

И все же эту сцену прервала охрана, которая вышла на сцену, чтобы увести Taser. Геймер все же обратился в прямом эфире к разработчику игры Rockstar Games с просьбой рассказать, когда планируется выход GTA 6.

Реклама

Читайте также: Динамо будет представлено в новом футбольном симуляторе

Некоторые источники утверждают, что симулятор увидит свет не ранее 2024 года. Действие GTA 6 будет разворачиваться в Вайс-Сити. Последняя игра Grand Theft Auto V была выпущена в сентябре 2013 года

GTAкиберспорт
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Киберспорт
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять