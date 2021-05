Кибертурнир по Dota 2 в Киеве: стали известны все участники WePlay AniMajor

Три украинских киберспортсмена примут участие в кибертурнире с призовым фондом в 500 тысяч долларов, который пройдет в Киеве

Афиша турнира WePlay AniMajor / Фото: Twitter

Стали известны 18 коллективов, которые квалифицировались на турнир WePlay AniMajor по игре Dota 2. Участники определились по завершению региональных состязаний второго сезона Dota Pro Circuit 2021.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: MOYO впервые проводит настоящий аматорский кибертурнир

Восточную Европу на турнире представят команды Virtus.pro , AS Monaco Gambit и Team Spirit . Это означает, что на турнире выступят три украинских киберспортсмена. Речь об игроках из Team Spirit Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Miroslaw Колпаков , а также участнике AS Monaco Gambit Владимире No[o]ne Миненко .

В плей-офф прошли Virtus.pro, Alliance , Quincy Crew , T1 , Team Aster и NoPing e-sports , а участниками группового этапа станут PSG.LGD , TNC Predator , Evil Geniuses , beastcoast, Team Spirit и Team Liquid . В свою очередь, на Wild Card сыграют AS Monaco Gambit , Team Nigma , Team Secret , Vici Gaming , Invictus Gaming и Execration . Сам турнир WePlay AniMajor состоится со 2 по 13 июня в Киеве. Призовой фонд – 500 тысяч долларов и 2700 очков DPC.