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Идет на Книгу рекордов Гиннеса: геймер из Польши провел за Football Manager 7,6 тысячи часов (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
29 сентября, 21:40
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Павел Сичинский провел 410 сезонов в Football Manager 2018, уделив видеоигре более семи тысяч часов
Поляк наиграл в Football Manager 2018 уже более 400 сезонов
Поляк наиграл в Football Manager 2018 уже более 400 сезонов

В конце месяца ожидается выход двух крутых футбольных симуляторов. Завтра состоится релиз eFootball 2022 (бывший PES), а уже 1 октября в продажу поступит FIFA22.

Другой флагман футбольного киберспорта Football Manager увидит свет 9 ноября. Тем временем, в Польше был поставлен рекорд по длительности игры в данный симулятор.

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Геймер Павел Сичинский провел в FM 2018 аж 410 сезонов, сделав самую длинную карьеру в истории игры. На счету парня 19134 сыгранных матча, из которых 14002 завершились победами.

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Также за свою карьеру Павел выиграл 341 чемпионат и 759 разных кубков. На данный момент Сичинский является тренером исландского клуба Хабнарфьордур.

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Сичинский отправил заявку на сайт Книги рекордов Гиннеса, чтобы его карьеру утвердили в качестве рекорда Football Manager. На момент рекорда в игре симулируется 2434 год.

Геймер заявил, что потратил 7,6 тысячи часов чистыми на прохождение такой карьеры. Прошлый рекорд Книги рекордов Гиннеса принадлежит немцу Зеппу Хеделу, на счету которого 333 сезона в Football Manager.

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