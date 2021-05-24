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СЕГОДНЯ Игра Киберспорт

Гигантского Пакмана изобразили в Чехии. Полиция ищет хулиганов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
24 мая, 19:59
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Ущерб в 17 тысяч долларов нанесли неизвестные хулиганы, изобразившие на рапсовом поле в Чехии огромного героя игры Pac-Man
Рисунок Pac-Man на поле в Чехии
Рисунок Pac-Man на поле в Чехии

В Чехии появились необычные киберспортивные хулиганы. Их поступок стал известен на весь мир – не разрушением, а созданием рисунка прямо на поле.

Неизвестные испортили насаждения на рапсовом поле в городе Роуднице-над-Лабем (Чехия), создав на его месте изображение Пакмана. По данным полиции, сумма ущерба составила более 350 тыс. чешских крон (примерно 17 тысяч долларов или 467 тысяч гривен).

В заявлении чешской полиции сказано, что в процессе создания изображения злоумышленники испортили семь гектаров насаждений. Полиции пока не удалось поймать преступников, поэтому представители правоохранительных органов обратились за помощью к потенциальным свидетелям.

СПРАВКА Игра.Сегодня. Pac-Man – игра, которую выпустила компания Namco в 1980 году. В ней пользователю нужно съесть все точки в лабиринте, управляя Пакманом. При этом следует избегать встречи с привидениями, которые гоняются за героем.

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