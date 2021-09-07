Дэвид Бекхэм разработал уникальную форму для FIFA22 (фото)

Англичанин примет участие в благотворительном ивенте по случаю релиза FIFA22, а вырученные средства будут отправлены UNICEF

Дэвид Бекхэм / Фото: Reuters

Недавно компания Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября.

Тем временем, компания EA Sports анонсировала благотворительный турнир по FIFA22 под названием eSoccer Aid. Ивент пройдет за день до выхода игры, 30 сентября на мероприятии Twitch Rivals.

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В нем поучаствуют профессиональные футболисты, а также знаменитости из мира киберспорта. Все собранные средства пойдут в детский фонд UNICEF.

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм и художном Рубен Дангор создали эксклюзивную форму игры. Экипировка будет доступна в режиме FIFA Ultimate Team.

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Также в FIFA22 будет доступна команда Soccer Aid World XI для режима Kick-Off. В ее звездном составе появится сам Бекхэм. Англичанин так прокомментировал участие в ивенте:

"Игра за сборную Англии – одно из моих главных достижений. Не верю, что мой дебют состоялся уже 25 лет назад. Было очень здорово работать вместе с EA Sports и Рубеном над формой, чтобы отпраздновать и собрать средства для UNICEF".

К слову, ожидается, что демо-версия игры появится раньше, 15 сентября. Об этом сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд на своей страничке в Instagram. Однако спустя некоторое время запись пропала с аккаунта киберклуба.