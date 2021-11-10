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Депутат Госдумы сошел с ума от NAVI. Назвал Россию кибердержавой, обозвал армию Украины, вспомнил ДНР

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
10 ноября, 13:50
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Виталий Милонов присвоил достижение украинской киберкоманды России, а также не упустил возможности вспомнить о войне на Востоке Украины
Виталий Милонов решил вставить свои "пять копеек" в победу NAVI
Виталий Милонов решил вставить свои "пять копеек" в победу NAVI / Фото: NAVI

На выходных украинская киберкоманда Natus Vincere стала победителем крупного турнира по CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Коллектив не потерпел ни одного поражения в соревновании.

Так, нашу команду с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Мимо триумфа NAVI не смогли пройти и в России, ведь в состав коллектива входит три киберспортсмена из соседней страны.

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В частности, депутат местной Госдумы Виталий Милонов решил рассказать о важности киберспорта для единения народов, а также назвал Россию ведущей киберспортивной державой.

"Counter-Strike вообще считается классикой киберспорта. Эта победа показывает, что наши парни вместе с украинцами под управлением менеджеров, тренеров провели слаженную работу. Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх.

Такое надо всячески поддерживать. Конечно, компьютерозависимость остается видом психического отклонения, но киберспорт – это способ преодоления зависимости и извлечь из нее что-то полезное. Это лучше, чем сидеть и залипать в TikTok на ужасные видео Дани Милохина и Моргенштерна.

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Хотелось бы сказать, что теперь мы ведущая киберспортивная держава. Главное – чтобы наши не загордились. Этот вид спорта должен быть включен в учебные программы дополнительного образования. Пусть ребята совершенствуются.

Это же вопрос уже не в игре, а оттачивании навыков профессиональных: мастерства, умения, ловкости, реакции. Ведь, когда человек не сидит с чипсами и пивом, залипая у компьютера, а преодолевает себя, достигает новых достижений — это всегда плюс".

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Кроме того, Милонов решил вспомнить о войне на Востоке Украины, упомянув "соратников из ДНР" в контексте NAVI.

"Пусть лучше украинские ребята не призываются в жуткую украинскую армию для убийства своих же соратников в ДНР. Лучше они, если кто хочет, пусть стреляют, но не фатально для кого-то".

Напомним, что образованная на территории Донецкой области в 2014 году ДНР является террористической организацией и непризнанной во всем мире республикой.

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