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Золотой мяч на электрогитару: Лионель Месси стал амбассадором крупнейшей гемблинг-компании

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
14 июня, 22:25
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Форвард Барселоны подписал пятилетнее соглашение с корпорацией Hard Rock International
Лионель Месси - посол компании Hard Rock International
Лионель Месси - посол компании Hard Rock International / Фото: Hard Rock International

Недавно стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси продлит контракт с Барселоной этим летом. Это не единственное соглашение, которое форвард подпишет этим летом.

Крупная гемблинг-корпорация Hard Rock International объявила, что Месси стал официальным амбассадором компании. Аргентинец – первый спортсмен, который подписал контракт с HRI. Организация с 50-летней историей владеет сетью игорных заведений, а также отелей и ресторанов по всему миру.

Отмечается, что Лионель подписал контракт с Hard Rock International на пять лет. Сразу после заключения сделки аргентинец подарил компании копию Золотого мяча (которых у него аж шесть накопилось). В ответ же организация презентовала игроку эксклюзивную электрогитару.

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