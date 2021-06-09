В Австралии нарушителей в казино отлавливают с помощью системы распознавания лиц

Людей из черного списка будет определять штучный интеллект, а не персонал по фотографиям

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В Австралии решили серьезно взяться за борьбу с нарушителями в казино. В частности, правительство страны обязало все игорные заведения обеспечить здания системой распознавания лиц.

Ранее людей из черного списка отлавливал персонал казино по фотографиям. Кроме того, заведения вводили пропуск по приглашениям. Теперь же вычислить мошенников стало намного проще. Государство одобрило восемь разных систем, которые казино могут использовать в своих помещениях для распознавания лиц посетителей.

Технологии позволяют на 90% определить личность человека даже при условии серьезного изменения им внешности. Сообщается, что такие системы стали обязательным требованием для всех заведений, в которых 30 и более игровых автоматов.

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Правда, у этой позиции нашлись и противники. Игроки обеспокоены своей приватностью, поэтому выступают против установки систем распознавания лиц. Они даже написали коллективное письмо в адрес правительства с просьбой прекратить наблюдение за игроками.