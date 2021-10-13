Сериал "Игра в кальмара" показывает яркий пример игровой зависимости – мнение экспертов

Нашумевшая южнокорейская кинолента показывает темную сторону медали игроманов на примере главного героя

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

В Пенсильвании прошла неделя образования в области ответственной игры. Американская игровая ассоциация, казино и другие гемблинговые организации рассказали о способах повышения осведомленности об азартных играх.

Одна из главных тем конференции была посвящена нашумевшему южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара", вышедшему на Netflix 17 сентября. Кинолента из девяти серий посвящена опасной игре на выживание, в которую люди начинают играть из-за финансовых проблем с целью заработка.

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Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Спикеры ставили в пример одного из главных героев Сона Ки Хуна. Парень решил заработать на "Игре в кальмара" из-за невозможности обеспечить семью, а также игровой зависимости. Именно из-за своих вредных привычек он вынужден был начать опасную игру.

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Легальные операторы азартных игр и регулирующие органы в США серьезно относятся к проблеме игромании, поэтому герой сериала стал яркой иллюстрацией антиутопической стороны игрового бизнеса.

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"Игра в кальмара" стала первым южнокорейским сериалом, возглавившим рейтинг самых популярных сериалов на Netflix. Менее чем за месяц киноленту посмотрели 111 миллионов человек.