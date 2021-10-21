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Организаторы азартных игр подписали меморандум о честной рекламе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 октября, 14:15
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Компании, входящие в Ukrainian Gambling Council, приняли единые правила рекламы, которые не будут нарушать принципы ответственной игры
Члены UCG подписали меморандум о рекламе азартных игр
Члены UCG подписали меморандум о рекламе азартных игр

На днях члены Ukrainian Gambling Council подписали меморандум о рекламе азартных игр. Документ разрабатывался несколько месяцев легальными организаторами игр.

Данный меморандум призван стать основой для совместного подхода организаторов азартных игр к рекламе (как онлайн, так и офлайн). Документ разработан с учетом принципов ответственной игры и социальной ответственности бизнеса перед игроками.

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Отмечается, что меморандум не создает новых законодательных норм и определяет общий подход к определению форматов размещения рекламы и спонсорства. Документ подписали 11 лицензированных организаторов азартных игр:

  • Parimatch Ukraine
  • Shangri La Kyiv
  • Slots City
  • First
  • PIN-UP.UA
  • Cosmolot
  • Волна 4444
  • PokerMatch Ukraine
  • FavBet
  • GGPoker
  • VBET

Вот ключевые пункты данного меморандума:

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  • запрещается реклама азартных игр на радио и телевидении с 06:00 до 23:00
  • запрещается реклама на товарах и в местах, предназначенных для лиц младше 21 года
  • запрещается реклама на сайтах, которые распространяют порнографию, жестокость, сцены насилия, унижение чести и достоинства, а также агитируют за использование наркотиков или призывают к расизму
  • в рекламе должен использоваться следующий текст:

"Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры"

Меморандум будет действовать до 31 октября 2025 года, а учредителем документа выступит Всеукраинский Совет Гемблинга (Ukrainian Gambling Council).

Справка.UGC – всеукраинский профильный гемблинговый, целью которого является объединение всей легальной индустрии в один орган для обеспечения стабильного и эффективного развития игрального бизнеса в Украине.

Совет состоит из 17-ти компаний из сферы гемблинга и выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной индустрией.

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