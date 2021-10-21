Организаторы азартных игр подписали меморандум о честной рекламе

На днях члены Ukrainian Gambling Council подписали меморандум о рекламе азартных игр. Документ разрабатывался несколько месяцев легальными организаторами игр.
Данный меморандум призван стать основой для совместного подхода организаторов азартных игр к рекламе (как онлайн, так и офлайн). Документ разработан с учетом принципов ответственной игры и социальной ответственности бизнеса перед игроками.
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Отмечается, что меморандум не создает новых законодательных норм и определяет общий подход к определению форматов размещения рекламы и спонсорства. Документ подписали 11 лицензированных организаторов азартных игр:
- Parimatch Ukraine
- Shangri La Kyiv
- Slots City
- First
- PIN-UP.UA
- Cosmolot
- Волна 4444
- PokerMatch Ukraine
- FavBet
- GGPoker
- VBET
Вот ключевые пункты данного меморандума:
- запрещается реклама азартных игр на радио и телевидении с 06:00 до 23:00
- запрещается реклама на товарах и в местах, предназначенных для лиц младше 21 года
- запрещается реклама на сайтах, которые распространяют порнографию, жестокость, сцены насилия, унижение чести и достоинства, а также агитируют за использование наркотиков или призывают к расизму
- в рекламе должен использоваться следующий текст:
"Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры"
Меморандум будет действовать до 31 октября 2025 года, а учредителем документа выступит Всеукраинский Совет Гемблинга (Ukrainian Gambling Council).
Справка.UGC – всеукраинский профильный гемблинговый, целью которого является объединение всей легальной индустрии в один орган для обеспечения стабильного и эффективного развития игрального бизнеса в Украине.
Совет состоит из 17-ти компаний из сферы гемблинга и выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной индустрией.