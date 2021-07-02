Крупнейшие игорные компании собираются покинуть рынок Германии из-за скандального налога на онлайн-гемблинг

Покер-румы и онлайн-казино вводят новые меры, чтобы обезопасить себя от финансовых потерь на немецком рынке

На прошлой неделе немецкий Бундестаг принял неоднозначный закон. Согласно ему игроки в онлайн-покер и онлайн-казино будут облагаться дополнительным налогом 5,3% на выигрыш.

Правила вступили в действие с 1 июля и вызвали негодование у крупнейших покер-румов и казино мира. Эксперты предрекают отток игроков в сторону представителей "серого рынка". Пока же компании не спешат полностью сворачивать свою деятельность в Германии.

Большинство покер-румов отказались от кэш-игр с высокими ставками с участием покеристов из Германии, тогда как многостоловые турниры пока играются без ограничений. Кроме того, один из онлайн-операторов просто добавил 5,3% надбавки к бай-ину, чтобы покрыть потери. Европейская ассоциация азартных игр и ставок подала даже в суд на такое решение, утверждая, что налоги на онлайн-гемблинг в Германии и так завышены.