Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Игра Казино

Комиссию по регулированию азартных игр атаковали мошенники. Кто за этим стоит?

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
19 сентября, 19:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава КРАИЛ Иван Рудой рассказал об попытках подставить его и Комиссию путем "липовых" звонков
Иван Рудой рассказал об атаках на КРАИЛ
Иван Рудой рассказал об атаках на КРАИЛ / Фото: Facebook Ивана Рудого

Глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудой на своей страничке в Facebook сообщил об атаках на Комиссию и попытках ее скомпрометировать.

"Как вы уже знаете, в КРАИЛ начали приходить сообщения об анонимных звонках, где представляются мной и требуют деньги от представителей рынка. Осуществляется целенаправленная атака.

Непонятно, направлена ​​она против меня или непосредственно против рынка, который постепенно запускается в Украине. Еще раз хочу подчеркнуть: ни о каких теневых предложениях или налаживаниях "схем" в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не может быть и речи.

КРАИЛ работает над выработкой прозрачных и урегулированных процедур, которые позволят приносить средства в государственный бюджет и будут устраивать бизнес. Призываю всех быть бдительными и информировать про такие случаи!"

Читайте также: Что будет с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей

Реклама

Также касаемо провокаций по отношению к КРАИЛ выступил и глава Всеукраинскиого Совета гемблинга Антон Кучухидзе. Председатель считает, что единственный способ противостоять этому – правильная коммуникация со СМИ и юридическая защита легального рынка.

"На самом деле, это атака на весь легальный рынок, индустрию, и, фактически, на каждого легального организатора азартных игр. Потому что Комиссия – это одна из частей легальной игорной индустрии.

В ней, как и в любой другой экономической сфере, все объединены между собой с точки зрения достижения результата – государство и бизнес. Провокации – очередное подтверждение того, что теперь многим не нравится, что выгоду от легализации получает именно государство в виде наполнения бюджета.

Игроки постепенно прекращают пользоваться услугами нелегалов и переходят к услугам легальных организаторов азартных игр. То есть, они становятся более социально защищенными".

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Казино
психология азарта
Больше статей
Игры разума
Больше новостей
Опрос
Азартный юмор

И смех
И грех

Анекдоты про азартные игры
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять