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Зидан или "манкунианские сердца". Кто будет спасать Манчестер Юнайтед после ухода Сульшера

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
21 ноября, 19:00
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Норвежский специалист покинул команду после провального старта в АПЛ, а главным кандидатом на замену называют легендарного экс-тренера Реала
Зидан, Каррик и Роджерс претендуют на пост главного тренера Манчестер Юнайтед
Зидан, Каррик и Роджерс претендуют на пост главного тренера Манчестер Юнайтед

Вчера Манчестер Юнайтед крупно уступил Уотфорду в матче чемпионата Англии. Это стало причиной того, что сегодня Уле-Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера команды.

В ближайших играх исполнять обязанности наставника МЮ будет экс-ассистент норвежца Майкл Каррик, однако клуб ищет постоянного тренера как минимум до конца сезона. Тем временем, букмекеры назвали своих фаворитов на пост следующего полноценного наставника манкунианцев.

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Майкл Каррик и Уле-Гуннар Сульшер
Майкл Каррик и Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

По их мнению, главным фаворитом на этот пост является экс-наставник Реала Зинедин Зидан. Коэффициент на приход француза на "Олд Траффорд" составляет 2.80. Напомним, что легенда мадридцев покинул пост главного тренера "бланкос" в мае этого года и пока остается без работы.

Зинедин Зидан. Фото: REUTERS/Javier Barbancho
Зинедин Зидан. Фото: REUTERS/Javier Barbancho

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Вторым фаворитом считается сам Майкл Каррик. Эксперты предполагают, что англичанин проявит себя в клубе и будет лишен приставки и.о., как это недавно было сделано с Александром Петраковым. Коэффициент на Каррика – 4.40.

Тренер "Лестера" Брендан Роджерс
Тренер "Лестера" Брендан Роджерс / Фото: AFP

Еще одним возможным кандидатом на пост наследника Сульшера является нынешний тренер Лестера Брендан Роджерс. Вероятность прихода экс-наставника Суонси, Ливерпуля и Селтика оценивается в 6.00. Также в списке кандидатов на должность наставника МЮ есть и другие более именитые специалисты:

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  • Даррен Флетчер – 7.00
  • Маурисио Почеттино – 17.00
  • Лоран Блан – 20.00
  • Диего Симеоне – 30.00
  • Луис Энрике – 35.00
  • Рафаэль Бенитес – 50.00
  • Массимилиано Аллегри – 50.00
  • Юлиан Нагельсман – 50.00
  • Арсен Венгер – 50.00
  • Гарет Саутгейт – 50.00
  • Йоахим Лев – 50.00
  • Хулен Лопетеги – 50.00

Сульшер работал в клубе с декабря 2018 года. Под руководством норвежца английский клуб не выиграл ни одного трофея, однако в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Европы, где уступил Вильярреалу в серии пенальти. На данный момент Манчестер Юнайтед идет на седьмом месте в АПЛ, отставая от топ-четверки на 6 очков.

Как МЮ уступил Вильярреалу в серии пенальти:

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