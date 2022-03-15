Яремчук бьет за Украину: где смотреть матч Аякс – Бенфика и кто фаворит

Команды из Амстердама и Лиссабона разыграют между собой путевку в четвертьфинал ЛЧ. Первая встреча завершилась боевой ничьей

Наш патриот в Бенфике - Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Сегодня пройдут два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них Бенфика Романа Яремчука сразится на выезде с Аяксом. Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Аякс – Бенфика? В прямой трансляции поединок будет доступен на Мегого . Тем временем букмекеры назвали фаворита противостояния.

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По их мнению, больше шансов на выход в 1/4 финала имеет Аякс . Коэффициент на итоговый успех амстердамцев составляет всего 1.16 , а лиссабонцев – 5.79 .

Что же касается конкретного матча, то победа Аякса оценивается в 1.38 , а успех Бенфики – в 7.50 . На ничью выставлен коэффициент 5.70 . Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.

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Аякс является лидером чемпионата Нидерландов, опережая ПСВ на два балла. А вот Бенфика уже попрощалась с надеждами на золото. Лиссабонцы – третьи с отставанием от лидера Порту в 12 очков.

Команды подходят к дуэли с минимальными потерями. У Аякса недоступны Клайбер, Пасвер и Стекеленбург. В свою очередь португальцы не смогут рассчитывать на Лукаса Верисимо и Сеферовича.