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Вся надежда на Миколенко: сможет ли Эвертон одолеть Лидс в матче за выживание

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
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12 февраля, 08:12
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Кирилл Круторогов ставит на то, что Эвертон и Лидс забьют и "ириски" не проиграют. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Сегодня в АПЛ стартует 25 тур чемпионата Англии. В одном из поединков дня Эвертон примет Лидс. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ЭВЕРТОН – ЛИДС
12 февраля, суббота, в 17:00, Setanta Sports+
Котировки Parimatch на результат: 2.41 – 3.60 – 2.90

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Битва соседей по турнирной таблице, которые не чувствуют себя там комфортно. Лидс идет 15-ым, опережая команды из зоны вылета на шесть очков. Эвертон расположился на ступень ниже, имея на четыре балла меньше и игру в запасе.

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Результаты обеих команд в Премьер-лиге оставляют желать лучшего. "Ириски" в чемпионате не побеждают шесть туров кряду, взяв за этот период одно очко.

Дебютный матч Лэмпарда у руля команды в АПЛ завершился поражением от не самого сильного Ньюкасла (1:3). "Лебеди" в последних девяти турах дважды победили и потерпели пять поражений. Эвертону не помогут Дукуре, Годфри, Делф и Дэвис.

Лэмпард стал новым тренером Миколенко
Лэмпард стал новым тренером Миколенко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Но наставник команды надеется, что Миколенко, пропустивший предыдущий тур, сможет выйти не поле, потому что является единственным левшей среди крайних защитников. У Лидса также немало кадровых потерь – Жуниор Фирпо, Гринвуд, Бэмфорд, Купер и Филлипс вне игры.

ПРОГНОЗ: Во-первых, хочется верить, что Виталий Миколенко действительно появится в стартовом составе. Во-вторых, думается, его команда не проиграет. Ожидаю, что забьют обе.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Эвертон не проиграет – 1.45
  • обе забьют – 1.57

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