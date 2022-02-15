Камбэк Лиги чемпионов: кто фаворит в парах 1/8 финала и где смотреть матчи

Букмекеры не верят в испанские команды, тогда как все четыре представителя Англии должны дружно пройти в четвертьфинал. Рассказываем о фаворитах плей-офф Лиги чемпионов

Кто из этих звезд футбола пройдет в четвертьфинал? / Фото: Getty Images

Лига чемпионов возвращается! Сегодня пройдут первые два поединка 1/8 финала – ПСЖ примет Реал, а Манчестер Сити отправится в гости к Спортингу.

Данная стадия плей-офф продлится целый месяц, аж до 16 марта. Победители восьми пар будут определены в двухматчевых дуэлях и пройдут в 1/4 финала.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на преодоление первого раунда плей-офф. Практически во всех парах фаворитами выступают команды, которые в группе заняли первые места. Единственные исключения – пары Челси и Лилля, а также ПСЖ и Реала.

ПАРА 1 2 Спортинг – Манчестер Сити 12.50 1.05 ПСЖ – Реал 1.72 2.20 Интер – Ливерпуль 3.90 1.28 Зальцбург – Бавария 12.50 1.05 Вильярреал – Ювентус 2.70 1.50 Челси – Лилль 1.20 5.00 Бенфика – Аякс 4.15 1.26 Атлетико – Манчестер Юнайтед 2.16 1.74

Если брать в процентном соотношении, то шансы команд следующие:

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ПАРА 1 2 Спортинг – Манчестер Сити 9% 91% ПСЖ – Реал 56% 44% Интер – Ливерпуль 25% 75% Зальцбург – Бавария 9% 91% Вильярреал – Ювентус 36% 64% Челси – Лилль 80% 20% Бенфика – Аякс 24% 76% Атлетико – Манчестер Юнайтед 45% 55%

Судя по котировкам, в четвертьфинале нам следует ожидать все четыре английские команды и при этом ни одной испанской. Правда, дуэли ПСЖ – Реал и Атлетико – Ман Юнайтед видятся наиболее равными среди всех. Отметим, что все матчи в прямой трансляции будут показаны на Мегого.

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский Челси. В финале подопечные Томаса Тухеля минимально обыграли Манчестер Сити с Александром Зинченко. Единственный гол на счету Кая Хаверца.