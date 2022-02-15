Камбэк Лиги чемпионов: кто фаворит в парах 1/8 финала и где смотреть матчи

Лига чемпионов возвращается! Сегодня пройдут первые два поединка 1/8 финала – ПСЖ примет Реал, а Манчестер Сити отправится в гости к Спортингу.
Данная стадия плей-офф продлится целый месяц, аж до 16 марта. Победители восьми пар будут определены в двухматчевых дуэлях и пройдут в 1/4 финала.
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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на преодоление первого раунда плей-офф. Практически во всех парах фаворитами выступают команды, которые в группе заняли первые места. Единственные исключения – пары Челси и Лилля, а также ПСЖ и Реала.
|ПАРА
|1
|2
|Спортинг – Манчестер Сити
|12.50
|1.05
|ПСЖ – Реал
|1.72
|2.20
|Интер – Ливерпуль
|3.90
|1.28
|Зальцбург – Бавария
|12.50
|1.05
|Вильярреал – Ювентус
|2.70
|1.50
|Челси – Лилль
|1.20
|5.00
|Бенфика – Аякс
|4.15
|1.26
|Атлетико – Манчестер Юнайтед
|2.16
|1.74
Если брать в процентном соотношении, то шансы команд следующие:
|ПАРА
|1
|2
|Спортинг – Манчестер Сити
|9%
|91%
|ПСЖ – Реал
|56%
|44%
|Интер – Ливерпуль
|25%
|75%
|Зальцбург – Бавария
|9%
|91%
|Вильярреал – Ювентус
|36%
|64%
|Челси – Лилль
|80%
|20%
|Бенфика – Аякс
|24%
|76%
|Атлетико – Манчестер Юнайтед
|45%
|55%
Судя по котировкам, в четвертьфинале нам следует ожидать все четыре английские команды и при этом ни одной испанской. Правда, дуэли ПСЖ – Реал и Атлетико – Ман Юнайтед видятся наиболее равными среди всех. Отметим, что все матчи в прямой трансляции будут показаны на Мегого.
Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский Челси. В финале подопечные Томаса Тухеля минимально обыграли Манчестер Сити с Александром Зинченко. Единственный гол на счету Кая Хаверца.