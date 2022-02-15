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Камбэк Лиги чемпионов: кто фаворит в парах 1/8 финала и где смотреть матчи

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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15 февраля, 12:03
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Букмекеры не верят в испанские команды, тогда как все четыре представителя Англии должны дружно пройти в четвертьфинал. Рассказываем о фаворитах плей-офф Лиги чемпионов
Кто из этих звезд футбола пройдет в четвертьфинал?
Кто из этих звезд футбола пройдет в четвертьфинал? / Фото: Getty Images

Лига чемпионов возвращается! Сегодня пройдут первые два поединка 1/8 финала – ПСЖ примет Реал, а Манчестер Сити отправится в гости к Спортингу.

Данная стадия плей-офф продлится целый месяц, аж до 16 марта. Победители восьми пар будут определены в двухматчевых дуэлях и пройдут в 1/4 финала.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на преодоление первого раунда плей-офф. Практически во всех парах фаворитами выступают команды, которые в группе заняли первые места. Единственные исключения – пары Челси и Лилля, а также ПСЖ и Реала.

ПАРА12
Спортинг – Манчестер Сити12.501.05
ПСЖ – Реал1.722.20
Интер – Ливерпуль3.901.28
Зальцбург – Бавария12.501.05
Вильярреал – Ювентус2.701.50
Челси – Лилль1.205.00
Бенфика – Аякс4.151.26
Атлетико – Манчестер Юнайтед2.161.74

Если брать в процентном соотношении, то шансы команд следующие:

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ПАРА12
Спортинг – Манчестер Сити9%91%
ПСЖ – Реал56%44%
Интер – Ливерпуль25%75%
Зальцбург – Бавария9%91%
Вильярреал – Ювентус36%64%
Челси – Лилль80%20%
Бенфика – Аякс24%76%
Атлетико – Манчестер Юнайтед45%55%

Судя по котировкам, в четвертьфинале нам следует ожидать все четыре английские команды и при этом ни одной испанской. Правда, дуэли ПСЖ – Реал и Атлетико – Ман Юнайтед видятся наиболее равными среди всех. Отметим, что все матчи в прямой трансляции будут показаны на Мегого.

Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский Челси. В финале подопечные Томаса Тухеля минимально обыграли Манчестер Сити с Александром Зинченко. Единственный гол на счету Кая Хаверца.

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