Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска
СЕГОДНЯ Игра Букмекеры

В погоне за Моуриньо: сможет ли Заря во второй раз одолеть ЦСКА?

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
4 ноября, 14:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подопечные Виктора Скрипника видятся небольшими фаворитами в домашней дуэли Лиги конференций против клуба из Софии
Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков
Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Сегодня состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги конференций с участием бронзового призера УПЛ Зари. Команда Виктора Скрипника сыграет дома против софийского ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало – в 19:45.

Онлайн-трансляция матча Заря – ЦСКА София будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита матча в столице Украины.

Реклама

По их мнению, фаворитом встречи является украинская команда. Ставки на победу Зари варьируются около 2.40, тогда как на гостей выставлен коэффициент выше 2.80. Ничья же оценивается примерно в 3.30.

КомпанияЗаряНичьяЦСКА
Parimatch2.463.302.95
Favbet2.433.403.00
Vbet2.303.252.80
1xbet2.343.462.94
Marsbet2.333.253.10

Также эксперты не уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.97, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.90.

Читайте также: Где и когда смотреть матч Заря – ЦСКА София

Реклама

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.75. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном представители луганской команды:

  • Александр Гладкий – 2.50
  • Шахаб Захеди – 2.50
  • Аллахьяр Сайядманеш – 2.75
  • Джорди Кайседо – 3.00
  • Артем Громов – 3.20
  • Стефано Бельтрам – 3.20
  • Сергей Булеца – 4.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • будет пенальти – 3.20
  • забьет игрок с замены – 3.00
  • тотал больше 3,5 – 3.15
  • Заря выиграет в 2 и больше голов – 4.90
  • красная карточка – 3.75
  • будет автогол – 8.50

В первых трех турах Заря добыла лишь три очка, обыграв в прошлом матче в гостях как раз ЦСКА София. Единственным голом в той встрече отметился Аллахьяр Сайядманеш.

Реклама

Та победа позволила луганчанам обогнать ЦСКА, у которого остался 1 балл. Правда, до первых двух мест еще далековато. В квартете лидирует норвежский Буде/Глимт (7 очков), опережающий итальянскую Рому Жозе Моуриньо на один пункт.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекеры
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-матчи

Заря

Сегодня

19:45

ЦСКА София

2.09

3.52

3.42
Опрос
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять