В погоне за Моуриньо: сможет ли Заря во второй раз одолеть ЦСКА?

Подопечные Виктора Скрипника видятся небольшими фаворитами в домашней дуэли Лиги конференций против клуба из Софии

Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Сегодня состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги конференций с участием бронзового призера УПЛ Зари. Команда Виктора Скрипника сыграет дома против софийского ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало – в 19:45.

Онлайн-трансляция матча Заря – ЦСКА София будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита матча в столице Украины.

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По их мнению, фаворитом встречи является украинская команда. Ставки на победу Зари варьируются около 2.40, тогда как на гостей выставлен коэффициент выше 2.80. Ничья же оценивается примерно в 3.30.

Компания Заря Ничья ЦСКА Parimatch 2.46 3.30 2.95 Favbet 2.43 3.40 3.00 Vbet 2.30 3.25 2.80 1xbet 2.34 3.46 2.94 Marsbet 2.33 3.25 3.10

Также эксперты не уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.97, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.90.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.75. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном представители луганской команды:

Александр Гладкий – 2.50

Шахаб Захеди – 2.50

Аллахьяр Сайядманеш – 2.75

Джорди Кайседо – 3.00

Артем Громов – 3.20

Стефано Бельтрам – 3.20

Сергей Булеца – 4.00

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

будет пенальти – 3.20

забьет игрок с замены – 3.00

тотал больше 3,5 – 3.15

Заря выиграет в 2 и больше голов – 4.90

красная карточка – 3.75

будет автогол – 8.50

В первых трех турах Заря добыла лишь три очка, обыграв в прошлом матче в гостях как раз ЦСКА София. Единственным голом в той встрече отметился Аллахьяр Сайядманеш.

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Та победа позволила луганчанам обогнать ЦСКА, у которого остался 1 балл. Правда, до первых двух мест еще далековато. В квартете лидирует норвежский Буде/Глимт (7 очков), опережающий итальянскую Рому Жозе Моуриньо на один пункт.